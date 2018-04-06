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Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray'a gözdağı!

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN GALATASARAY'A GÖZDAĞI!

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından, "Galatasaray'ı yenip yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

Tarih : 06 Nisan 2018, 23:30
Puan Ver : Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray'a Gözdağı!(8/10)4

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futblcusu Emre Belözoğlu, 1-0 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu;

"ŞAMPİYONLUK İÇİN TÜM MAÇLARI KAZANMAK GEREKİYOR"

Zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Rakibimiz ligde en iyi pozisyon alan takımların başında geliyor. Zaten teknik direktörü, bizim eski hocamız. 1-0'dan sonra birkaç pozisyonumuz var. Zor maç oldu. Şampiyonluk yarışında tüm maçlarınızı kazanmanız gerekiyor. Kazanmamız önemliydi, bunu başardığımız için mutluyuz.

"BU HİKAYEYİ TAÇLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonluk bir netice. Bir hikayenin çok güzel bitmesi demek. Başakşehir ailesinin 3 senedir mükemmel bir hikaye yazdığını düşünüyorum. Bu hikayeyi taçlandırmak istiyoruz. Tüm maçlarımızı kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Kolay maç yok, bunun bilinci ile sahaya çıkacağız. Küçük bir aileyiz. Medya ve taraftar gücümüz yok ama sahada elimizden geleni yapacağız.

"GALATASARAY, EN BÜYÜK RAKİPLERİMİZDEN..."

Galatasaray, şampiyonluk yolunda en büyük rakiplerimizden birisi. Kolay maç yok diyorum. Orada da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Önümüzde hazırlanmak için uzun bir süremiz var.

"ARDA'NIN İNTİKAM ALMASI İÇİN BAŞARILI OLMAK ÖNEMLİ"

Gençken önümüzde Hagi oynuyordu, onun açıklarını kapatıyorduk. Şimdi Arda'nın açıklarını kapatıyoruz. İşini yapabilmek için buraya geldi. İş ahlakı ile bir şeyleri başarmak onun adına çok önemli. İntikam almak için başarılı olmak önemlidir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Emre  Belözoğlu  Ndan  Galatasaray  A  Gözdağı    haber

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