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Emre Belözoğlu'ndan olay hareket! Tribünler çıldırdı

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN OLAY HAREKET! TRİBÜNLER ÇILDIRDI

Spor Toto Süper Ligde Galatasaray'a konuk olan Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu'nun sarı kart gördükten sonra yaptığı hareket dikkat çekti.

Tarih : 15 Nisan 2018, 22:00
Puan Ver : Emre Belözoğlu'ndan Olay Hareket! Tribünler Çıldırdı(7/10)3

Galatasaray'a konuk olan Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu'nun sarı kart gördükten sonra yaptığı hareket dikkat çekti.

HALİL UMUT MELER'İN ZOR ANLARI

Karşılaşmada gergin anlar en çok hakemlerin işini zorladı. Özellikle birinci hakem Halil Umut Meler, zor bir maç yönetti. Hemen hemen her pozisyon ve tartışmalı an sonrası futbolcular, soluğu Meler'in yanında aldı. Ayrıca teknik heyetler ve yedek kulübeleri de sürekli olarak Meler'e itirazlarda bulundu. Yan hakemler de sık sık tribünlerden tepki gördü.

EMRE POLEMİĞİ

Mücadelede ilk yarının 44. dakikasında bir gerginlik de Emre Belözoğlu ile Galatasaray arasında oldu. Yaptığı faul sonrası sarı kartla cezalandırılan Emre, yoğun itirazlarda bulundu.

Tecrübeli orta saha bu esnada yedek kulübelerine doğru dönerek, 'Yazın bunları' şeklinde bir hareket yaptı. Emre'nin hareketini gören Galatasaray kulübesi soluğu hakemlerin yanında aldı, itiraz etti. Abdullah Avcı da oyuncusunu korumak adına hemen kenara koştu ve yine bir gergin an ortaya çıktı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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