Liverpool'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Can'ın, Juventus'la 5 senelik bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Türk asıllı Alman oyuncunun uzun süredir konuşulan Juventus transferinde sona gelindi.

YILLIK 4 MİLYON EURO KAZANACAK

Rai Sport'ta yer alan habere göre 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Can, yıllık 4 milyon euro artı bonuslar olmak üzere Juventus ile 5 senelik bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.

Emre Can'ın Liverpool ile olan kontratı sezon sonunda sona eriyor.

Kaynak: haberinburada