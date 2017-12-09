Rize'de Sıra Dışı Gelenek! Her Yıl Minareyi Yere Yatırıyorlar
Kuzey Kore Liderinden Sert Tepki: İsrail Diye Bir Devlet Var Mı Ki Başkenti Kudüs Olsun!
Trabzonspor'dan Kasımpaşa'ya Farklı Tarife
Ülkelerin Başkentleri Nasıl Seçilir Ve Neleri Temsil Eder?
Bakanlık Düğmeye Bastı! Chp'li 6 Belediyeye Daha Müfettiş Gönderildi
Chelsea Kaptanı Kura Öncesi Konuştu: Beşiktaş Gelmesin
Kasımpaşa - Trabzonspor Maçında İsrail'e Tepki
Galatasaray'da Son Aday: Ukraynalı Yıldız Konoplyanka
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la Kudüs'ü Görüştü
Alman Ordu Dergisinde Skandal! Boy Boy Ypg Fotoğrafı Yayınladılar
Emre Can Juventus'a 5 Yıllık İmza Atıyor
Atilla Davasında Bilirkişi Konuştu: Yaptırımlarla İlgili Güvence Verdi
Orta Doğu'nun Kiralık Katilini Arkasına Alan İsrail'in 2. Adımı Tehcir
Suudi Arabistan'dan Medyaya Yasak: Trump'ın Kudüs Kararını Yazmayın
Fenerbahçe'de İki Eski Futbolcu İhraç Edildi
Battal İlgezdi'nin Görevden Alınmasına Kılıçdaroğlu'ndan İlk Yorum: Bu Karar Hukuksuzdur
Ali Şen'den Aziz Yıldırım'a Çağrı: Ali Koç'a Desteğini Açıklamalı
Boyko Beşiktaş'tan Ayrılıyor! İşte Yeni Adresi
Fransızlar Duyurdu: Evra Devre Arasında Türkiye'de
Filistin'den Tarihi Karar! Abd İle Barış Görüşmelerini Askıya Aldı

Emre Can Juventus'a 5 Yıllık İmza Atıyor

EMRE CAN JUVENTUS'A 5 YILLIK İMZA ATIYOR

Liverpool'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Can'ın, Juventus'la 5 senelik bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.

Tarih : 09 Aralık 2017, 16:10
Puan Ver : Emre Can Juventus'a 5 Yıllık İmza Atıyor(7/10)3

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Türk asıllı Alman oyuncunun uzun süredir konuşulan Juventus transferinde sona gelindi.

YILLIK 4 MİLYON EURO KAZANACAK

Rai Sport'ta yer alan habere göre 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Can, yıllık 4 milyon euro artı bonuslar olmak üzere Juventus ile 5 senelik bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.

Emre Can'ın Liverpool ile olan kontratı sezon sonunda sona eriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Emre  Can  Juventus  A  5  Yıllık  İmza  Atıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER