EMRE CAN JUVENTUS'A 5 YILLIK İMZA ATIYOR
Liverpool'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Can'ın, Juventus'la 5 senelik bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Türk asıllı Alman oyuncunun uzun süredir konuşulan Juventus transferinde sona gelindi.
YILLIK 4 MİLYON EURO KAZANACAK
Rai Sport'ta yer alan habere göre 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Can, yıllık 4 milyon euro artı bonuslar olmak üzere Juventus ile 5 senelik bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.
Emre Can'ın Liverpool ile olan kontratı sezon sonunda sona eriyor.
Kaynak: haberinburada
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