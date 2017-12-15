Deportivo La Coruna forması giyen Emre Çolak, Barcelona ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında, "Arda Turan bunu haketmiyor. İyi çalışıyor ve oynaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna forması giyen Emre Çolak, basın toplantısında teknik direktörüne mesaj yollarken, Arda Turan'la ilgili de konuştu.

"TAKIM İÇİN HER ZAMAN DAHA İYİSİNİ YAPMAYA HAZIRIM"

Milli futbolcu takımda süre alamamasıyla ilgili şunları ifade etti:

Yedek kulübesinde oturmaya alışık değilim. Her antrenör değişikliğinde yedek kulübesine gönderilmeyi de anlayamıyorum. Takım için her zaman daha iyisini yapmaya hazırım. Ama tabii hocamızın kararlarını da tartışamam.

"O BUNU HAK ETMİYOR"

Arda Turan'ın Barcelona'daki durumuna ilişkin açıklama yapan Emre Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Arda Turan'la, Barcelona'daki durumu hakkında konuşmuyorum. Çok üzgün olduğunu biliyorum. O bunu hak etmiyor. İyi çalışıyor ve oynaması gerekiyor.

Kaynak: haberinburada