İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo'da forma giyen Emre Çolak tatilinin son gününü doğup büyüdüğü semt olan Esenler'de geçirdi. Burada bir halı saha organizasyonuna katılan Emre duygusal anlar yaşadı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Organizasyon öncesi Emre Çolak, adına yapılan grafiti duvarı ilk defa görünce gözyaşlarını tutamadı. Halı sahada kısa süre futbol da oynayan yıldız futbolcu attığı gollerle büyük alkış aldı.

BAŞKA TAKIMA TRANSFER OLABİLİR

Bu arada, Deportivo ile harika bir sezon geçiren Emre Çolak'ın yeni sezonda başka bir La Liga ekibine transfer olması hala gündemde.

Kaynak: Fanatik

Kaynak: haberinburada