EMRE ÇOLAK, KENDİSİ ADINA YAPILAN GRAFİTİYİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
İspanyol ekibi Deportivo'da forma giyen Emre Çolak, tatilini geçirdiği Esenler'de kendi adına yapılmış grafitiyi görünce gözyaşlarını tutamadı.
İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo'da forma giyen Emre Çolak tatilinin son gününü doğup büyüdüğü semt olan Esenler'de geçirdi. Burada bir halı saha organizasyonuna katılan Emre duygusal anlar yaşadı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Organizasyon öncesi Emre Çolak, adına yapılan grafiti duvarı ilk defa görünce gözyaşlarını tutamadı. Halı sahada kısa süre futbol da oynayan yıldız futbolcu attığı gollerle büyük alkış aldı.
BAŞKA TAKIMA TRANSFER OLABİLİR
Bu arada, Deportivo ile harika bir sezon geçiren Emre Çolak'ın yeni sezonda başka bir La Liga ekibine transfer olması hala gündemde.
Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
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