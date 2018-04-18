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Emre Çolak'lı Deportivo ligde kalmak için direniyor

EMRE ÇOLAK'LI DEPORTİVO LİGDE KALMAK İÇİN DİRENİYOR

İspanya La Liga'da Emre Çolak'ın forma giydiği Deportivo La Coruna, sahasında Sevilla ile 0-0 berabere kalarak kritik bir puanın sahibi oldu.

Tarih : 18 Nisan 2018, 01:10
Puan Ver : Emre Çolak'lı Deportivo Ligde Kalmak İçin Direniyor(5/10)1

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Deportivo La Coruna, sahasında Sevilla'yı konuk etti. Ligde kalma ve Avrupa Ligi yarışını yakından ilgilendiren maç 0-0 sona erdi.

EMRE ÇOLAK 36. DAKİKADA OYUNA DAHİL OLDU

Deportivo'da forma giyen Türk futbolcu Emre Çolak, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken 36. dakikasında Krohn Dehli yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Deportivo, puanını 27'ye çıkartırken küme düşme hattının 4 puan gerisinde yer aldı. Üst üste 5. maçını da kazanamayan Sevilla ise 48 puanla 6. sırada kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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