EMRE GALATASARAYLILARI ÇILDIRTTI!
Emre Belözoğlu, Başakşehir'in Galatasaray'ı 4-0 gibi farklı bir skorla yenmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı.
Maçın sonunda Başakşehir kulübü, rakibine dev bir gönderme yaptı.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda maç sonunda Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.Bu olay sonrasında Emre Belözoğlu'nun saha ortasında kahkahalar attığı görüldü.Sarı-kırmızılı futbolseverler, Emre Belözoğlu'na sosyal medya üzerinden sert tepkiler gösterdi.
kaynak:habertürk
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