Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık ile 2 görümcesi arasında çıkan kavga nedeniyle karşılıklı açılan kasten yaralama, hakaret ve tehdit davasında ünlü futbolcu eşini savundu.

"Kasten yaralama, hakaret ve tehdit" suçlarından yargılanan Yağmur Aşık'ı eşi Emre Aşık duruşmada tanık olarak dinlendi. Emre Aşık ablaları Kıymet Aşık ve Aynur Aşık arasında çıkan kavga hakkında bildiklerini mahkemede anlattı. Emre Aşık, "Ben önceden ablalarımla ortak iş yapıyordum. Ancak eşim, ablalarımın işyerimizde yapmış olduğu usulsüzlükleri ortaya çıkardı. Bu nedenle eşime, ablalarım kin ve nefret beslemeye başladılar" dedi.

7 YIL HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde işletmeci Yağmur Aşık ve iki görümcesini davalık eden olay şöyle gelişti: Emre Aşık ve iki ablası Beyoğlu'nda bir butik otel işletmek için ortak oldu. Otelin gelirinin paşlaşımındaki anlaşmazlık nedeniyle kardeşlerin arası açıldı. Yağmur Aşık görümceleriyle Taksim'de karşılaştı. Yol ortasındaki tartışma kavgaya döndü.

İddianameye yansıyan olayın detayları ise şöyle:

Yağmur Aşık, Kıymet Aşık'a hakaret içerikli bazı sözler söyledi. Sözlü tartışma arbedeye dönüştü. Aynur Aşık ise kız kardeşi ve yengesi arasında çıkan arbedeyi engellemeye çalışırken, Yağmur Aşık'ın darbelerine maruz kaldı. Taksim Polis Merkezi'ne başvuran Kıymet Aşık ve Aynur Aşık yengeleri Yağmur Aşık'tan şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Yağmur Aşık'ın ifadesine başvuruldu. Çıkan arbedeyi doğrulayan Aşık, hakaretlere kendisi maruz kaldığını ileri sürerek kendisinin de darp edildiğini beyan eden doktor raporu sundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda, Yağmur Aşık ve görümcelerinin müşteki- şüpheli olduğu bir iddianame hazırlandı. İddianamede, Yağmur ve görümceleri arasında yaşanan darbı gösteren kamera kayıtları delil olarak sunuldu. Yağmur Aşık hakkında, "kasten yaralama, hakaret ve tehdit" suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: haberinburada