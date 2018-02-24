Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Emre Mor asist yaptı, Celta Eibar'a şans tanımadı

EMRE MOR ASİST YAPTI, CELTA EİBAR'A ŞANS TANIMADI

İspanya Liginde Celta Vigo, evinde ağırladığı Eibar'ı 2-0 mağlup etti. 46'ncı dakikada oyuna giren Emre Mor, ilk golün asistini yaptı.

Tarih : 24 Şubat 2018, 20:00
Puan Ver : Emre Mor Asist Yaptı, Celta Eibar'a Şans Tanımadı(6/10)2

İspanya La Liga'nın 25'inci haftasında Celta Vigo, evinde ağırladığı Eibar'ı 2-0 mağlup etti. Oyuna yedek kulübesinde başlayan ve 46'ncı dakikada oyuna giren Emre Mor ilk golün asistini yaptı.

La Liga'da Avrupa kupalarına katılma mücadelesini sürdüren 7'nci sıradaki Celta Vigo, Balaidos Stadyumu'nda Eibar'ı Iago Aspas ve Maxi Gomez'in golleriyle 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

EMRE ASİST YAPTI

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Emre Mor, 46'ncı dakikada Pione Sisto'nun yerine oyuna dahil oldu ve 56'ncı dakikada Iago Aspas'ın attığı golün asistini yaptı. Emre, bu asistiyle birlikte son üç maçında 2'nci asistini yapmış oldu.

CELTA AVRUPA'YA GÖZ KIRPTI

Celta Vigo, bu galibiyetle puanını 35'e yükseltirken, Avrupa kupalarına katılma yolundaki rakibi Eibar ile puanını eşitledi ve averajla bir basamak üstünde yer aldı.

Celta Vigo, La Liga'nın 26'ncı haftasında Girona deplasmanına çıkacak. Eibar ise kendi evinde bir başka Türk oyuncunun forma giydiği Enes'li Villarreal'i konuk edecek


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Emre  Mor  Asist  Yaptı  Celta  Eibar  A  Şans  Tanımadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER