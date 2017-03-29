Cinsellikteki Tehlike! Ağız Kanserine Neden Olabilir...
Ersun Yanal'ın İstediği Beşiktaşlı...
Fatih Terim'in Gözdesi Serdar Gürler O Takımla Anlaştı
Tudor, De Jong'u Da Sildi!
Borsa Güne Düşüşle Başladı
İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu

emre mor gönlündeki takımı açıkladı!

EMRE MOR GÖNLÜNDEKİ TAKIMI AÇIKLADI!

Milli yıldızımız Emre Mor, Hürriyet'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte soru ve cevaplar:

Tarih : 29 Mart 2017, 12:10
Puan Ver : Emre Mor Gönlündeki Takımı Açıkladı!(8/10)9


- MİLLİ FORMAYLA ATTIĞIN İLK GOL SONRASI NELER HİSSETTİN?

Herkes çok mutluydu. Gol atmak zaten harika bir duygu ama A Milli Takım formasıyla bunu başarmak benim için inanılmazdı. Bunun gerçekten bir tarifi yok. İlk golüm olması sebebiyle de büyük bir duygu patlaması yaşadım.



- DORTMUND'DAN SONRAKİ HAYALİN NE?

Şu an için bilmiyorum. En büyük hayalim Real Madrid forması giymek ama daha çok erken. Dortmund dünyanın en iyi ve pozitif takımlarından biri. Burada çok şey öğreniyorum. Ve buradan ayrılırken yıldız bir oyuncu olarak gitmek istiyorum.



- ÜÇ BÜYÜKLERLE HAKKINDA ÇIKAN TRANSFER HABERLERİ İÇİN NELER SÖYLEYECEKSİN?

Yanıt yok.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Emre  Mor  Gönlündeki  Takımı  Açıkladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER