

- MİLLİ FORMAYLA ATTIĞIN İLK GOL SONRASI NELER HİSSETTİN?



Herkes çok mutluydu. Gol atmak zaten harika bir duygu ama A Milli Takım formasıyla bunu başarmak benim için inanılmazdı. Bunun gerçekten bir tarifi yok. İlk golüm olması sebebiyle de büyük bir duygu patlaması yaşadım.



- DORTMUND'DAN SONRAKİ HAYALİN NE?



Şu an için bilmiyorum. En büyük hayalim Real Madrid forması giymek ama daha çok erken. Dortmund dünyanın en iyi ve pozitif takımlarından biri. Burada çok şey öğreniyorum. Ve buradan ayrılırken yıldız bir oyuncu olarak gitmek istiyorum.



- ÜÇ BÜYÜKLERLE HAKKINDA ÇIKAN TRANSFER HABERLERİ İÇİN NELER SÖYLEYECEKSİN?



Yanıt yok.







kaynak:sabah