EMRE MOR'A ESKİ MENAJERİNDEN OLAY GÖNDERME: YOLUNU KAYBEDERSİN
Celta Vigo'da kadroya giremeyen Emre Mor'un eski menajeri Muzzi Özcan, sosyal medya hesabından, "Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değiştirirsen hem yolunu kaybedersin" paylaşımında bulundu.
Celta Vigo'da teknik direktör Juan Carlos Unzue'yi Emre Mor'u son 3 maçtır kadroya alınmadı. İspanyol teknik adamın Emre'yi gözden çıkardığı şeklinde yorumlar yapılırken milli futbolcunun eski menajeri Muzzi Özcan sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.
"HEM YOLUNU HEM DOSTUNU KAYBEDERSİN"
Özcan paylaşımında, "Bir atasözü der ki, "Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değiştirirsen hem yolunu kaybedersin, hem de dostunu" ifadelerini kullandı.
Hatırlanacağı üzere Emre Mor, Borussia Dortmund'dan Celta Vigo'ya transfer olmadan önce Muzzi Özcan ile yollarını ayırmıştı. Bu nedenle Özcan'ın bu paylaşımı Emre'ye gönderme olarak yorumlandı.
Kaynak: haberinburada
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