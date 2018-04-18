EMRE MOR'LU CELTA VİGO, BARCELONA'DAN PUANI KAPTI
La Liga'da Emre Mor'lu Celta Vigo sahasında konuk ettiği Barcelona ile 2-2 berabere kaldı.
La Liga'da 33. hafta mücadelesinde Celta Vigo ile Barcelona karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 36. dakikasında Ousmane Dembele ile öne geçen Barcelona, Castro'nun 45. dakikadaki golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.
Mücadelenin 64. dakikasında Paco Alcacer ile bir kez daha öne geçen Barcelona, 71. dakikada Sergi Roberto'nun gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.
EMRE MOR 79. DAKİKADA OYUNA GİRDİ
Emre Mor'un 79. dakikada oyuna girdiği Celta Vigo'da Iago Aspas, 82. dakikada bulduğu golle tekrar skoru eşitledi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Celta Vigo ile Barcelona 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 83 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Celta Vigo'nun puanı ise 44'e yükseldi.
Kaynak: haberinburada
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