EN ACI VEDA! TABUTUN ÜZERİNE ÖRTTÜLER...
Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye El Bab'da şehit olan 16 askerimizi son yolculuğuna uğurluyor.
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde düzenlenen operasyonda şehit olan 16 askerimizden Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı, Kars'ın Susuz ilçesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Milletvekili Selahattin Beylibey, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, kamu kurum amirleri, askeri erken, şehidin yakınları ve çok sayıda Karslı katıldı.
"KARDEŞ BEN SANA NASIL TOPRAK ATAYIM"
Ömercan Yekebağcı'nın ağabeyi ve yakınları gözyaşları içinde veda etti.
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşına sarılarak gözyaşı döken şehidin yakınları uzun süre teröre lanet okudu. Şehit Astsubay Ömercan Yekebağcı, kılınan cenaze namazının ardından Susuz ilçe mezarlığında toprağa verildi.
"GÜL KOKULU YAVRUM"
Uzman Çavuş Akın Acar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu da helallik alınması için Çorlu'daki evine getirildi
Çorlu Müftüsü Adem Gülmek tarafından okunan duanın ardından şehit Acar'ın evinin önünde toplanan yakınları ve vatandaşlardan helallik istendi. Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu önünde gözyaşı döken acılı anne Hanife Acar, oğlunu gül kokulu yavrum diyerek uğurladı.
Şehit Akın Acar'ın cenazesi evinin önünden alınarak cenaze namazının kılınacağı Hacı Mehmet Şirikçi Camii'ne gözyaşları arasında götürüldü
GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI
Uzman Çavuş Hasan Kavuz da, memleketi Samsun'da düzenlenen törenle gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen 16 askerden Samsunlu Uzman Çavuş 25 yaşındaki Hasan Kavuz için bugün memleketi Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Bekar olan ve 1 Haziran 2016'da göreve başlayan şehit Uzman Çavuş Hasan Kavuz için Cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un cenazesi ardından Paşayazı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
TABUTUNUN ÜZERİNE TAKIM ELBİSESİ KONULDU
24 yaşındaki piyade uzman çavuş Ali Sezai Yalçın'ın cenazesi ise, memleketi Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde 10 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. 25 gün önce nişanlanan şehit Yalçın'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine bir yakını tarafından nişanda giydiği takım elbisesi konulması yürekleri dağladı.
"NASIL GÜZEL BAKIYORSUN"
Cenazenin getirilişi sırasında anne Asuman Şerbetçi, şehidin nişanlısı Özge İslam ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ambulansın önünde bulunan oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döken anne Asuman Şerbetçi'nin, "O her zaman benim yanımdaydı. Beni nasıl bıraktın yavrum? Güle güle git. Nasıl güzel bakıyorsun" sözleri yürekleri dağladı. Burada alınan helalliğin ardından cenaze Büyük Camiye götürüldü.
10 BİN KİŞİ KATILDI
Cenazenin getirildiğini gören Erbaalılar ise camiye akın etti. Yaşlısı gencisi yaklaşık 10 bin kişi, cuma namazı öncesi cami çevresinde toplandı. Şehit Ali Sezai Yalçın'ın fotoğrafını taşıyan kalabalık, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Her Türk asker doğar', 'Ne mutlu Türküm diyene', 'Kahrolsun PKK', 'Vatan sana canım feda' diye sık sık slogan attı.
Tokat Müftü Yardımcısı Ünal Tan tarafından kılınan cenaze namazı sonrası, yakınları son kez tabuta sarıldı. Şehidin nişanlısı Özge İslam, tabutu son kez öptü. Cenaze daha sonra silah arkadaşları tarafından cenaze aracına taşınarak, ilçe mezarlığında toprağa verildi.
EŞİ VE OĞLUNU YAN YANA TOPRAĞA VERDİ
El -Bab'ta şehit düşen Bordo Bereli Binbaşı Bülent Albayrak memleketi Bursa'nın Orhangazi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit binbaşının cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala ve binlerce kişi katıldı.
Burada Şehit Binbaşı Bülent Albayrak için kılınan cenaze namazına Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın yanı sıra 5 bine yakın kişi katıldı.
Şehit binbaşının eşi Şerife Albayrak, kızı Elif Naz Albayrak, babası Hasan Albayrak ile kız kardeşi Gamze Göktepe törene katılan askeri personel tarafından güçlükle sakinleştirildi
Kılınan cenaze namazının ardından şehit binbaşının cenazesi kortej eşliğinde ilçe mezarlığa götürülüp burada 17 Ağustos depreminde hayatını kaybeden annesi Suzan Albayrak'ın yanına defnedildi.
kaynak:habertürk
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