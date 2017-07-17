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En Büyüğü 3 Yaşında Olan 3 Çocuk, Uykularında Çıkan Yangında Can Verdi

En büyüğü 3 yaşında olan 3 çocuk, uykularında çıkan yangında can verdi

EN BÜYÜĞÜ 3 YAŞINDA OLAN 3 ÇOCUK, UYKULARINDA ÇIKAN YANGINDA CAN VERDİ

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde çıkan yangında en küçüğü 6 aylık en büyüğü 3 yaşında olan üç kardeş hayatını kaybetti.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 10:50
Puan Ver : En Büyüğü 3 Yaşında Olan 3 Çocuk, Uykularında Çıkan Yangında Can Verdi(5/10)1

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir evde çıkan yangında en büyüğü 3 yaşında olan 3 çocuk yaşamını yitirdi.

OLAY, ÇİFTİN 3 ÇOCUĞUNU EVDE BIRAKIP TARLAYA ÇALIŞMAYA GİTTİĞİ SIRADA MEYDANA GELDİ

Yangın, sabah erken saatlerde ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Karacadağ kırsal mahallesinde meydana geldi. Hacı Menek ile eşi sabah saatlerinde 3 çocuğunu evde bırakarak tarlaya çalışmaya gitti. Hacı Menek'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

3 KÜÇÜK KARDEŞ UYKULARINDA CAN VERDİ

Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri ambulans, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede tüm evi saran alevlerden dolayı, uykuda olan 6 aylık Ahmet, 2 yaşındaki Mustafa ve 3 yaşındaki Bedriye dumandan zehirlendi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİREREK AĞIT YAKTI

112 ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocukların hayatlarını kaybettiği belirlendi. Çocukların cesetleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayı duyarak olay yeri ve hastaneye akın eden Menek ailesinin yakınları sinir krizleri geçirerek ağıt yaktı. Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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