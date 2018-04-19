EN BÜYÜK HAYALİ QUARESMA'YI GÖRMEK OLAN YUSUF, HAYATA GÖZLERİNİ KAPADI
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'ya hayran olan ve "En büyük hayalim Quaresma ile görüşmek" diyen Yusuf Örüncü hayatını kaybetti.
Bir süredir kemik kanseri tedavisi gören 14 yaşındaki Yusuf, hayata gözlerini yumdu.
Yusuf, geçtiğimiz günlerde Beşiktaşlı Quaresma ile tanışmak istediğini dile getirmişti.
QUARESMA SOSYAL MEDYA HESABINDAN YUSUF'U ZİYARETTE BULUNACAĞINI SÖYLEMİŞTİ
Beşiktaşlı futbolcu da bu isteğe duyarsız kalmamış ve sosyal medya hesabından Yusuf'u en kısa zamanda ziyaret edeceğini belirtmişti.
Ancak bu ziyaret gerçekleşmeden genç Yusuf, hayat mücadelesini kaybetti.
Yusuf Örüncü'nün cenazesi kılınacak cenaze namazının ardından Gaziantep'te toprağa verilecek.
Kaynak: haberinburada
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