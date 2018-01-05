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En Büyük İphone, 6,5 İnçlik Dev Ekranıyla Geliyor
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en büyük iphone, 6,5 inçlik dev ekranıyla geliyor

EN BÜYÜK İPHONE, 6,5 İNÇLİK DEV EKRANIYLA GELİYOR

Apple'ın üzerinde çalıştığı iddia edilen iPhone XL'ın 6,5 inçlik ekranıyla bugüne kadarki en büyük iPhone olması bekleniyor.

Tarih : 05 Ocak 2018, 11:40
Puan Ver : En Büyük İphone, 6,5 İnçlik Dev Ekranıyla Geliyor(10/10)8


Her yılın eylül ayında yeni iPhone modellerini tanıtan Apple, bu yıl 6,5 inçlik dev bir iPhone modeliyle kullanıcıları şaşırtmayı planlıyor. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Apple bu yıl üç farklı akıllı telefon satışa sunacak ve bunlardan bir tanesi iPhone XL isimli dev cihaz olacak.



EKRANLARI LG ÜRETİYOR



Apple, en yeni akıllı telefonu iPhone X'u 999 dolardan başlayan fiyatlarla iki ay önce satışa sunmuştu.



Apple halihazırda farklı ekran boyutlarında yeni nesil üç akıllı telefona sahip; iPhone 8 4,7 inç, 8 Plus 5,5 inç, X ise 5,8 inçlik ekranlarla donatıldılar.



Korea Herald, 6,5 inçlik iPhone XL'de kullanılacak OLED panellerin LG tarafından üretildiğini ve yılın ikinci yarısında üretimlerinin tamamlanacağını iddia ediyor.



 



OLED EKRANLAR İÇİN 2,7 MİLYAR DOLAR ÖDEDİ



Apple markalı akıllı telefonların OLED panelleri çoğunlukla Samsung tarafından üretiliyordu. Apple'ın LG'ye iPhone ekranları için OLED üretim bantları kurması için 2,7 milyar dolar ödediği söylenmiş ancak bu haber doğrulanamamıştı. Korea Herald'ın yeni haberi, bu iddiayı da destekler nitelikte.



KGI Securities teknoloji analisti Ming-Chi Kuo ise Apple'ın bu yıl satışa sunacağı akıllı telefonların hepsinin Face ID yüz tanıma teknolojisine sahip olacağını belirtiyor.



Kuo'ya göre, Apple'ın bu yıl satışa sunacağı iPhone'lardan bir tanesinin, 6,1 inçlik ekranında OLED yerine Apple'ın LCD teknolojisini kullanacak uygun fiyatlı bir model olacağını iddia ediyor.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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