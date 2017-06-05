

Trafik sigortasına getirilen tavanın ardından ortalama fiyatlar yüzde 22 oranında gerileyerek 628 liradan 486 liraya indi. En çok fiyat indirimi geçen yıl araç alıp 1 yıl kullanılan araçlarda gerçekleşti. 2016'da araç alıp kaza yapanın primi yüzde 31.6 kaza yapmayanın pirimi ise 30.4 düştü.



Trafik sigortasına getirilen prim tavanının ardından trafik sigortasında ortalama primler yüzde 22 düşerek 628 liradan 486 liraya geriledi. Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) verilerine göre prim tavanının geldiği ilk ay olan nisanda düşüş yüzde 30'u aşarak 439 liraya inmişti. Mayısta ise biraz toparlandı ve 486 liraya çıktı. Tavan nedeniyle cebinden en az para çıkan kesim ise otomobilini 2016'da alıp geçen yıl sigorta yaptıranlar oldu. Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre 2016'da araç satın alıp 4'üncü basamaktan sisteme giren vatandaşlardan kaza yapmadan 5'inci basamağa çıkanların sigorta primi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31.6 düştü. Yine 2016'da sisteme giren ancak bu kez kaza yaparak 3'üncü basamağa inenlerde de prim yüzde 30.4 geriledi. Kaza yapmadığı için fiyatı zaten çok düşük olan 7'nci basamakta ise indirim değil yüzde 7'lik artış oldu. Ancak bu rakam geçen yılın aynı dönemine (Ocakmayıs) göre kıyaslandığı için ortalama rakamlar daha doğru bilgi veriyor.







kaynak:habertürk