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en çok çocukları etkiliyor

EN ÇOK ÇOCUKLARI ETKİLİYOR

Yaz tatili planları yapanlara uzmanlarda ciddi uyarılar geldi.

Tarih : 09 Haziran 2017, 09:59
Puan Ver : En Çok Çocukları Etkiliyor(5/10)4


KBB ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, anne-babalara, "Hijyeni bozuk havuzlar en çok çocukları etkiliyor ve ilerleyici kulak iltihaplarına neden oluyor" diye seslendi. Doç. Dr. Ulusoy, şunları söyledi: "Buradaki sorun, havuzun uygun pH değerinden yüksek, aşırı klor kullanılarak hijyenin sağlanmaya çalışılmasından kaynaklanıyor. Ayrıca miniklerin havuza idrar yapması ve ailelerin bebeklerini bez ile suya sokmaları da kulak sağlığını bozar."



 



kaynak:sabah








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