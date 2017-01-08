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en çok indirilen uygulama pokemon go oldu

EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMA POKEMON GO OLDU

En çok indirilen uygulama Apple tarafından açıklandı. iOS platformunda 2016 yılında en çok indirilen uygulama Nintendo'nun mobil dünyaya ilk adımı olan Pokemon Go oldu.

Tarih : 08 Ocak 2017, 18:16
Puan Ver : En Çok İndirilen Uygulama Pokemon Go Oldu(10/10)10


2016, Nintendo'nun akıllı telefonlara adım attığı yıl oldu. Nintendo tarafından geliştirilmese de, Pokemon Go ile bir nevi ilk deneme olma özelliğine sahipti. iOS platformunda 2016 yılında en çok indirilen uygulama olduğu açıklanan Pokemon Go, Nintendo'nun mobil dünyaya yönelik hamlelerini daha da sıklaştırabileceğinin habercisi oldu.



Nintendo'nun mobil dünya için bir diğer hamlesi olan Super Mario Go da büyük başarıya imza attı. 2016 yılının en çok indirilen uygulaması Pokemon Go olsa da, Apple'ın yaptığı açıklamaya göre Super Mario Go da Noel ve Yılbaşı döneminin en çok indirilen uygulaması olma başarısını gösterdi.



App Store Ne Kadar Kazandırdı?



2016 yılında App Store'da elde edilen başarıları da açıklayan Apple, yıl boyunca uygulama geliştiricilerin toplam 20 milyar dolar kazandığını belirtti. Ayrıca 1 Ocak 2017 tarihinde App Store'da toplam 240 milyon dolarlık satış gerçekleştiği de açıklandı.








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