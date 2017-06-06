EN ÇOK PARA KAZANAN HAKEM BELLİ OLDU!
Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda görev alan 22 hakem, maaş ve maç başı olarak 10 ayda toplam 6 milyon 490 bin 800 lira kazandı.
Spor Toto Süper Ligi Turgay Şeren 2016-2017 sezonunda 22 hakem düdük çaldı. FIFA hakemleri Ali Palabıyık, Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkalfa, Mete Kalkavan, Alper Ulusoy ve geçmişte FIFA kokartı takan Bülent Yıldırım, Fırat Aydınus, Tolga Özkalfa ile Barış Şimşek 10 aylık 20'şer bin lira maaş alıyor.
kaynak:sabah
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