Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması

en çok para kazanan hakem belli oldu!

EN ÇOK PARA KAZANAN HAKEM BELLİ OLDU!

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda görev alan 22 hakem, maaş ve maç başı olarak 10 ayda toplam 6 milyon 490 bin 800 lira kazandı.

Tarih : 06 Haziran 2017, 13:56
Puan Ver : En Çok Para Kazanan Hakem Belli Oldu!(7/10)6


Spor Toto Süper Ligi Turgay Şeren 2016-2017 sezonunda 22 hakem düdük çaldı. FIFA hakemleri Ali Palabıyık, Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkalfa, Mete Kalkavan, Alper Ulusoy ve geçmişte FIFA kokartı takan Bülent Yıldırım, Fırat Aydınus, Tolga Özkalfa ile Barış Şimşek 10 aylık 20'şer bin lira maaş alıyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: En  Çok  Para  Kazanan  Hakem  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER