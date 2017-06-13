sahibinden.com'un, yılın ilk beş aylık dönemini kapsayan verilerine göre, prefabrik evlerin ortalama fiyatı 36 bin 500 TL olarak belirlendi.



sahibinden.com'un, yılın ilk beş aylık dönemini kapsayan verilerine göre, prefabrik evlerin ortalama fiyatı 36 bin 500 TL olarak belirlendi. Prefabrik evlerin en çok satıldığı iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara ve Antalya oldu.







kaynak:haberler