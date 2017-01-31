

Türkiye'de Otomobil pazarında ithalatın pazar payı 2016'da bir puan yükselerek yüzde 76 oldu. 2016'da 191 bin 893 adedi Türkiye'de üretilen, 565 bin 45 adedi yurtdışından ithal edilen toplam 756 bin 938 adet otomobil satıldı. 2016'da toplam otomobil satışları yüzde 4, yerli otomobil satışları yüzde 2, ithal otomobil satışları ise yüzde 5 arttı. İthalatın payının 10 yıldır sürekli arttığı görülüyor. 2006'da yüzde 68 olan ithal otomobillerin payı 2011'den itibaren yüzde 70'in üzerinde seyrediyor.







Bugüne kadar ithalatın pazar payının en çok arttığı yıl 2013 oldu. İthal otoların payı yüzde 78 gibi yüksek seviyede gerçekleşti. İthalatın pazar payının yüksek seviyede seyretmesine rağmen, pazarda en çok satan otomobil modellerinin Türkiye'de üretilenler olduğu dikkat çekiyor. 2016'da da en çok satan otomobiller yine Türk işçilerinin emeğiyle üretilen modeller olduğu görülüyor.2016'da en çok satan model 34 bin 755 adet ile Fiat Egea oldu. İkinci sırada ise 33 bin 225 adetle Toyota Corolla bulunuyor. Üçüncü sırada ise 28 bin 915 adetle Meksika'dan ithal edilen Volkswagen Passat var. Türkiye'de en çok satılan otomobiller arasında Renault Clio 26 bin 75 adetle dördüncü sıradada bulunuyor. Beşinci sırada 25 bin 273 adetle ithal Renault Symbol yer alıyor.







2017'DE DENGE DEĞİŞECEK







2017'de yerli ithal otomobil dengesinde, yerliler lehine bir gelişme yaşanması bekleniyor. Sakarya'da üretilen Toyota Corolla ile CH-R, Şekerpınar'da üretilen Honda Civic Sedan ve Bursa'da üretilen Renault Megane Sedan'la birlikte yerli oranının yükseleceği tahmin ediliyor. 2017'de Toyota 10 bin adet CH-R, 37 bin adet Corolla Sedan satışı hedefliyor. 2017'de Renault 30 bin adet Megane Sedan, Honda Civic ise 10 bin adet civarında Sedan satışı planlıyor.







TÜRKİYE'DE 15 OTOMOBİL MODELİ ÜRETİLİYOR







* Türkiye'de 5 fabrikada toplam 15 otomobil üretimi gerçekleşiyor. Tofaş Bursa tesislerinde Egea Sedan, Egea Hatchback, Egea Station Wagon ile Linea modellerini üretiyor.



* OYAK Renault, Megane Sedan'ın yanı sıra Bursa'da Clio Hatchback, Clio Sport, Clio Tourer modellerini üretiyor.



* Honda'nın Şekerpınar tesislerinde ürettiği model ise Civic Sedan.



* Hyundai Assan İzmit'te i10, i20 ve i20 Active modellerinin üretimini gerçekleştiriyor.



* Toyota'nın Sakarya tesislerinde ürettiği modeller ise Corolla Sedan, Verso ve CH-R.







TOPLAM PAZARDA İTHAL ORANI DÜŞÜYOR







Toplam otomotiv pazarında yerli-ithal oranı ise hafif ticari araçların etkisiyle değişiyor. 2016'da toplam 1 milyon 8 bin adet binek otomobil ve hafif ticari aracın satıldığı pazarda yerlilerin payı yüzde 68 oldu. 2016'da bu oran yüzde 65 olarak gerçekleşmişti. Hafif ticari araçlar pazarında da yerli modellerin payı yüzde 68 seviyesinde..







kaynak:sabah