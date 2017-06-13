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en değerli futbolcu neymar

EN DEĞERLİ FUTBOLCU NEYMAR

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin değerlendirmesine göre bonservis bedeli en yüksek futbolcu unvanını, 210,7 milyon avroyla Barcelonalı Neymar aldı. Barcelona'dan Messi 151,7 milyon avroyla 4'üncü, Real Madrid'den Ronaldo ise 112,4 milyon avroyla 11'inci sırada bulunuyor.

Tarih : 12 Haziran 2017, 16:29
Puan Ver : En Değerli Futbolcu Neymar(9.6/10)8


Avrupa'nın en büyük 5 ligi kabul edilen İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'yı kapsayan değerlendirme doğrultusunda, yaz transfer döneminde piyasa değeri en yüksek futbolcu, 210,7 milyon avroyla Barcelonalı Neymar oldu.



Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı "Haziran 2017 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi.



CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulübünde gösterdiği performans, kulübünün performansı, A milli takımda sergilediği performans gibi kriterler doğrultusunda oluşturduğu modele göre ara transfer döneminde 246,8 milyon avro piyasa değeri bulunan Neymar'ın fiyatı, 210,7 milyon avroya geriledi. Brezilyalı futbolcu, bu düşüşe rağmen futbol piyasasının en değerli oyuncusu olmaya devam etti.



Ara transfer döneminde 170,5 milyon avroyla takım arkadaşının arkasında yer alan Lionel Messi, 151,7 milyon avroluk değeriyle 4'üncü sıraya düştü. 2 ve 3'üncü sıraya, Tottenham'ın genç oyuncuları Dele Alli ve Harry Kane yerleşti. CIES, 21 yaşındaki Alli'nin değerini 155,1 milyon, 23 yaşındaki Kane'in değerini ise 153,6 milyon avro olarak belirledi.



 



kaynak:sabah








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