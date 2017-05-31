EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BİN 500 TL OLACAK
Emekliler Derneği'nin Merkez Bankası verilerini baz alarak yaptığı hesaplamaya göre; Temmuz'da yüzde 6.57 zam alacak olan 2 milyon işçi emeklisinin en düşük maaşı bin 500 TL'ye çıkacak.
Temmuz'da 11.5 milyon emeklinin maaşına son 6 yılın en yüksek zammı yapılacak. Çünkü zammı belirleyen enflasyon ilk 4 ayda yüzde 5.7'yi aştı. Mayıs ve Haziran'da da eksi çıkması beklenmiyor. 15 Mayıs'ta açıklanan Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre enflasyon, Mayıs'ta yüzde 0.59, Haziran'da yüzde 0.22 olacak.
93 LİRALIK ARTIŞ
Bu tahminlere göre maaşlara ne kadar zam geleceğini Emekliler Derneği'ne (TÜED) sorduk. Derneğin yaptığı hesaplamaya göre; Temmuz'da SSK işçi emeklisi ile BağKur emeklisinin maaşına yüzde 6.57 zam yapılacak. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "Böylece 2000'den önce emekli olanların (2 milyon kişi) en düşük aylığı 93 lira artarak, 1495 liraya çıkacak" dedi.
BAĞKURLU DA ALACAK
2000'den sonra emekli olanların Temmuz'da 41 lira zam alacağını ifade eden Kazım Ergün, "Bu kişilerin taban maaşı 882 liraya çıkacak. Bağkur emeklisi de yüzde 6.57 zam alacak. En düşük Bağkur esnaf emekli aylığı 77 lira artarak 1262 liraya, en düşük Bağkur tarım emeklisi aylığı ise 50 lira artarak 933 liraya yükselecek" açıklamasında bulundu.
kaynak:milliyet
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