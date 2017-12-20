EN FAZLA PARA KAZANAN SPORCU MİCHAEL JORDAN OLDU
Forbes, dünyada spordan en fazla para kazanan sporcuların listesini açıkladı. Listeye göre, en fazla parayı basketbolcu Michael Jordan kazandı.
Dünyaca ünlü Ekonomi dergisi FORBES son sayısında dünyada spordan en fazla para kazananların listesini açıkladı. Listeye göre, en çok parayı Amerikalı basketbolcu Michael Jordan olduğunu belirtildi.
İŞTE İSİM İSİM EN ÇOK KAZANAN SPORCULAR
Michael Jordan - USA - Basketbol - 1,85 milyar dolar
Tiger Woods - USA - Golf - 1,70 milyar dolar
Arnold Palmer - USA - Golf - 1,40 milyar dolar
Jack Nicland - USA - Golf - 1,20 milyar dolar
Michael Schumacher - ALL - Oto - 1 milyar dolar
FUTBOLCULARDAN EN ÇOK KAZANAN BECKHAM OLDU
Futbolcularda ise en büyük parayı İngiliz futbolcu Beckman'ın kazandığı görüldü.
Beckman - İngiliz - Futbol - 0,800 milyar dolar
Ronaldo - Portekiz - Futbol - 0,700 milyar dolar
Roger Federer - İsviçre - Tenis - 0,675 milyar dolar
Messi - Arjentin - Futbol - 0,600 milyar dolar
Kaynak: haberinburada
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