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en fazla satılık ev esenyurt'ta

EN FAZLA SATILIK EV ESENYURT'TA

Güvenilir ve hızlı değerleme yöntemi sayesinde en fazla 48 saat içinde değerleme yaparak ev sahibine teklif sunan Evtiko, 2017'nin ilk dört ayının sonuçlarını açıkladı.

Tarih : 08 Haziran 2017, 09:43
Puan Ver : En Fazla Satılık Ev Esenyurt'ta(7/10)4


Güvenilir ve hızlı değerleme yöntemi sayesinde en fazla 48 saat içinde değerleme yaparak ev sahibine teklif sunan Evtiko, 2017'nin ilk dört ayının sonuçlarını açıkladı. Emlak piyasasına ilişkin önemli veriler yer alan raporda en fazla satış talebinin Esenyurt'tan geldiği, evini satmak isteyenlerin birincil motivasyonunun ise nakit ihtiyacı olduğu görülüyor.

 

Türkiye gayrimenkul sektörüne teknoloji altyapısını kullanarak yenilikçi bir bakış açısı getirmeyi amaçlayan Evtiko'nun yılın ilk dört ayına ilişkin açıkladığı veriler emlak sektörüne yönelik dikkat çekici sonuçları ortaya koydu. Evtiko'nun 856 emlakçı ve 530 emlak ofisinin dahil olduğu veritabanında, evini satmak isteyenler arasında yapılan değerlendirmede, birincil motivasyonun yüzde 26 ile nakit ihtiyacı, %19 ile yatırım, %14 ile yeni dair almak, %13 ile semt değişikliği ve %12 ile şehir değişikliği olduğu ortaya çıktı.

 

En fazla satılık ev Esenyurt'ta

Evtiko'ya gelen talep doğrultusunda hazırlanan dört aylık verilere göre, en fazla satış talebi yüzde 11 ile Esenyurt'tan geliyor. Esenyurt'u yüzde 6'yla Beylikdüzü, %5'le Ümraniye ve Kadıköy takip ediyor. Sonraki sıralama ise şöyle: Bahçelievler, Maltepe ve Pendik yüzde 4, Şişli, Başakşehir, Kartal, Ataşehir ve Fatih yüzde 3.

 

Her 3 evden biri 2+1

Evtiko verileri oda sayısı açısından değerlendirildiğinde ise satış talebi ile gelen evlerde ilk sırada yüzde 38 oranıyla 2+1 evlerin olduğu görülüyor. 2+1 evleri 3+1 ve 1+1 evler takip ediyor.

 

80-120 m2 evler satış için revaçta

Evtiko'da en çok değerlemesi yapılan evler yüzde 40 oranında 80-120 m2 arası evler. Onu yüzde 25'le 120-150 m2 ve yüzde 15 ile de 150-200 m2 arası evler izliyor.

 

Bulunduğu kata göre değerlendirildiğinde ise en çok değerleme talep edilen evler yüzde 15'le 3. kattaki evler. Onu %14'le 2. kat ve 1. kat takip ediyor.

 

Satılık evlerin çoğunun değeri 300.000 ve altı

Evtiko tarafından paylaşılan bilgilere göre, ev sahipleri tarafından değerleme talep edilen evlerin yüzde 28'inin değeri 300.000 lira ve altında. Onun ardından ise yüzde 23 ile 300.000 – 400.000 fiyat aralığındaki evler, yüzde 14 ile 400.000 – 500.000 aralığındaki evler ve yüzde 19 ile 500.000 – 600.000 aralığındaki evler geliyor.

 

Evtiko.com hakkında

Evtiko 2016 yılında Sina Afranın önderliğinde yerli ve yabancı yatırımcılar ortaklığında kurulan, Türkiye gayrimenkul sektörüne teknoloji altyapısını kullanarak yenilikçi bir bakış açısı getirmeyi amaçlayan bir şirkettir. Şu anda 50 milyon TL'lik bir değerlemeye sahip olan şirket Rocket Internet ve kurucusu Oliver Samwer, Avi Alkaş, Esin Güral'ın da içinde olduğu bir yatırımcı grubu tarafından yatırım almıştır. Gayrimenkul sektörüne yeni bir bakış açısı getirerek, yeni nesil gayrimenkul alım–satım çözümleri üretmeyi amaçlayan Evtiko, gayrimenkul satışlarına aracılık eden bir platform olarak mülk sahiplerinin evlerini birkaç adımda, 72 saatten başlayan çok kısa bir süre içerisinde, kolayca satabilmesine olanak tanımaktadır.








Etiketler: En  Fazla  Satılık  Ev  Esenyurt  Ta    haber

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