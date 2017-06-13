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en güçlü skoda octavia siparişle gelecek

EN GÜÇLÜ SKODA OCTAVİA SİPARİŞLE GELECEK

Skoda'nın en çok satan modeli Octavia'nın performansı arttı.

Tarih : 12 Haziran 2017, 11:28
Puan Ver : En Güçlü Skoda Octavia Siparişle Gelecek(8/10)12


Marka tarihinde bugüne kadar seri olarak üretilen en güçlü Octavia unvanını alan 245 beygir gücündeki "RS 245", Türkiye'de siparişle ithal edilecek. Octavia RS 245 dinamik tasarım unsurlarının yanı sıra keyifli bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Sedan ve Combi kasa tiplerine sahip Octavia RS, tasarım açısından, yenilenen Octavia'nın tüm unsurlarını üzerinde barındırmanın yanı sıra, kendisine has dinamik özelliklere de sahip.



 



kaynak:ahaber








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