

Marka tarihinde bugüne kadar seri olarak üretilen en güçlü Octavia unvanını alan 245 beygir gücündeki "RS 245", Türkiye'de siparişle ithal edilecek. Octavia RS 245 dinamik tasarım unsurlarının yanı sıra keyifli bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Sedan ve Combi kasa tiplerine sahip Octavia RS, tasarım açısından, yenilenen Octavia'nın tüm unsurlarını üzerinde barındırmanın yanı sıra, kendisine has dinamik özelliklere de sahip.







kaynak:ahaber