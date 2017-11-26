EN GÜVENDİĞİ İSİM ISINIRKEN ÇÖKTÜĞÜ YERDEN KALKAMADI
Beşiktaş'ta maç öncesinde sakatlanan Pepe, ilk 11'den çıkartıldı ve yerine Necip Uysal dahil edildi.
Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi Pepe, ısınma hareketleri sırasında sakatlandı ve 11'den çıkarıldı. BeIN Sports'un haberine göre, maç kadrosundan çıkarılmayan Portekizli futbolcu yedek kulübesinde yer alıyor. Beşiktaş'ta Pepe yerine Necip Uysal forma giyecek.KASIĞINDA AĞRI HİSSETTİ
Pepe kasığında bir ağrı hissetti ve bu nedenle ilk 11'den çıkartıldığı belirtildi.
Tosic ve Medel'in cezaları, Pepe'nin de sakatlığı nedeniyle Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor maçına savunmanın göbeğinde Mitrovic-Necip ikilisiyle başladı.
Kaynak: haberinburada
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