Oxford veya Harvard gibi dünyanın en seçkin üniversitelerinde eğitim almak sizin için uzak bir hayal mi? Bu üniversiteler ve çok daha fazlası için internet üzerinden bedava ders hizmeti almak mümkün.

Dünyanın en prestijli üniversitelerinde okumak çoğumuz için bir lüks. Ya ücretler çok yüksek ya da bu okullara girmek için gereken kriterleri karşılamak zor. Öğrenciler arasındaki rekabet düzeyi yüksek bu yarışta, başvuru süreçleri ile mülakatlar zorlu birer engel teşkil ediyor. Çok sayıda adayın başvurusu olumsuz sonuçlanıyor.

İNTERNETİNİZ VARSA YETER

Bazı seçkin üniversite ve kurumlar ise bu duruma müdahale ediyor. Şimdi Oxford'dan Harvard'a birçok seçkin üniversite, internet üzerinden ücretsiz ders hizmeti veriyor. İnternetinizin olması, Princeton Üniversitesi'nde biyoloji dersi alıp beynin nasıl işlediğini öğrenmeniz için yeterli.İnternet üzerinden cüzdanınızdan beş kuruş para çıkmadan bazı dersleri alabileceğiniz en iyi 10 üniversiteyi derledik ancak bu listedeki okullar ABD ve İngiltere merkezli. Bu yüzden derslerin büyük bölümü İngilizce ve birçoğu da altyazılı olarak mevcut..

1. Oxford Üniversitesi

İngiltere'deki yüksek öğrenim kurumlarını derecelendiren Times Higher Education (THE) dergisinin 2017 için paylaştığı listede, Oxford Üniversitesi en iyi kurum seçildi.

Oxford Üniversitesi'nin metin, video ve podcast (internetten dinlenen yayın) formatında sunduğu derslerden bazıları şunlar:

Shakespeare'i anlamak (edebiyat)Çizim teknikleri (sanat)Biyoetik'e giriş (felsefe)Şirket kurmak (işletme)Modern dünyanın demografik eğilimleri ve sorunları (sosyoloji)

2. Cambridge Üniversitesi

Times Higher Education'ın 2017 listesinde ikinci sırada yer alan Cambridge'in bedava online dersleri de oldukça çeşitli:

Çince'ye giriş (diller)Almanca'ya giriş (diller)Arapça'nın temel bilgileri (diller)Marksizm (felsefe)İklim değişikliğine uyum sağlamak (çevre bilimleri)3. California Teknoloji Enstitüsü (Caltech)

California Teknoloji Enstitüsü (California Institute of Technology), ABD'de 'Caltech' ismiyle anılıyor. Pasadena kentindeki özel kurum, bir bilim ve teknoloji merkezi.

Teknoloji eğitim platformlarından Coursera ve edX üzerinden paylaşıma açılan bedava derslerden bazıları şöyle:

Enstitü'nün internet sitesinde "bu eğitim programlarının amacı, gelecek nesillerin bilim insanlarına ve mühendislerine nasıl fark yaratabileceklerini öğretmek" ifadeleri yer alıyor.

Elektron kriyo-mikroskop'a hazırlık (biyoloji)Evrenin evrimi (uzay bilimi)Güneş sisteminin bilimi (uzay bilimi)Beyin ve ilaçlar (biyoloji)Makineleri öğrenmek (bilgisayar bilimleri)

4. Stanford Üniversitesi

Apple'ın kurucusu Steve Jobs 2011'de mezun olamadan ayrıldığı Stanford Üniversitesi'nde ünlü konuşmasını yaptığında, bu prestijli üniversite ününü daha da artırdı.

İşte internetten ulaşabileceğiniz derslerden bazıları:

Kriptografi'ye giriş (bilgisayar bilimleri)Cinsel kimlikler ve sağlık (tıp)Bir psikolog gibi düşünmek (tıp)Dijital fotoğrafçılık (sanat ve toplumlar)Algoritmalar (bilgisayar bilimleri)

5. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü

ABD'nin Massachussett eyaletindeki Cambridge'de yer alan prestijli özel üniversite Massachussetts Institute of Technology (MIT), siyaset bilimlerinden sanata birçok alanda bedava dersleri internet sitesinden paylaşıyor.

Elektromanyetik etkileşimler (nükleer bilimler)Hukuk ve toplum (siyaset bilimleri)İş hayatında karar vericiler için ekonomik analizler (ekonomi)Planlama, iletişim ve dijital medya (kent çalışmaları)Müzik yapılarını geliştirmek (müzik ve tiyatro)

6. Harvard Üniversitesi

ABD'de yine Cambridge şehrinde yer alan Harvard Üniversitesi'nden şu dersleri alabilirsiniz:

Dünya edebiyatında antik eserler (edebiyat)Çatışma ve felakete insanlığın yanıtı (sosyoloji)Bilim ve aşçılık (bilim)Japonya'yı hayal etmek (1850-1930): Batılılaşma, başkaldırı, modernlik (tarih)Mimaride hayal gücü (mimarlık)7. Princeton Üniversitesi

New Jersey eyaletindeki Princeton'da yer alan kurum, ABD'nin en eski dördüncü üniversitesi. Times sıralamasına göre de dünyanın en iyi yedinci yüksek öğretim kurumu.

İşte internetten verilen bazı dersleri:

Zorlu bölgelerde hükümet nasıl çalışır? (siyaset bilimleri)İnşaat mühendisliği: Köprüler (mühendislik)Dünya tarihi laboratuarı (tarih)8. Imperial College London

Londra'daki üniversitenin bedava online derslerinin çoğu işletme üzerine:

Başarılı bir MBA için muhasebenin temelleri (işletme)Başarılı bir MBA için veri analizinin temelleri (ekonomi)Başarılı bir MBA için finansın temelleri (ekonomi)Başarılı bir MBA için matematiğin temelleri (ekonomi)9. Chicago Üniversitesi

En iyi yüksek öğretim kurumları arasında dokuzuncu sırada yer alan Chicago Üniversitesi'ndeki bedava online derslere birkaç örnek:

Beyni anlamak: Günlük hayatın nörobiyolojisi (biyoloji)Kentsel çalışmalarda eleştirel konular (sosyal bilimler)Küresel ısınma: İklim değişikliğinin modellenmesi (çevre bilimleri)Varlık fiyatlamaya giriş (ekonomi)Satış stratejileri (işletme)

10. Pennsylvania Üniversitesi

Çağdaş Amerikan şiiri (sanat ve toplumlar)Pazarlamaya giriş (ekonomi/işletme)Bedenin bize ne dediğini anlamak (biyoloji)Yunan ve Roma mitolojisi (tarih ve felsefe)Tasarım: Toplumlarda eserlerin yaratımı (sanat)

Kaynak: haberinburada