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en şanssız bilgisayar kullanıcıları!

EN ŞANSSIZ BİLGİSAYAR KULLANICILARI!

Kişisel bilgisayarlar gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası. Durum böyle olunca kazalar da kaçınılmaz. İşte bilgisayarının başına kötü şeyler gelen 10 şansız kullanıcı.

Tarih : 02 Ocak 2017, 10:18
Puan Ver : En Şanssız Bilgisayar Kullanıcıları!(5/10)6


Kişisel bilgisayarlar gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası. Durum böyle olunca kazalar da kaçınılmaz. İşte bilgisayarının başına kötü şeyler gelen 10 şansız kullanıcı.



Kişiler bilgisayarlar çoğu zaman gün içerisinde yanımızda taşıdığımız ürünler haline geldi. Durum böyle olduğu zaman önceden tahmin edilmesi güç olan kazalar da bilgisayarların başına gelebiliyor. Bu galerimizin konusu da şansız kullanıcılar.



İlerleyen sayfalarda bilgisayarlarının başına kötü şeyler gelen 10 şanssız kullanıcıyı görebilirsiniz. Bazı kazalar üzücü olsa da, bazılarını görünce gülmemek oldukça zor. İşte 10 şanssız kullanıcı ve bilgisayarlarının başına gelen şeyler.





  1. llk kaza bilgisayarın üzerine dökülen Nesquik. Son derece lezzetli olan Nesquik, bilgisayarın üzerine döküldüğünde eskisi kadar lezzetli görünmüyor. Temizlemek oldukça zor olmalı.





  2. İkinci kaza ise yanlış montajdan kaynaklanıyor. Bilgisayarı ters montajlayan bir kullanıcı, başına gelen bu ilginç kazayı ölümsüzleştirmek için fotoğrafını çekmiş.





  3. Şimdi ise tamiri pek mümkün olmayan bir kaza karşımızda. Bilgisayarın gövdesi ciddi şekilde deforme olmuş durumda. Nasıl olduğu yazılmamış ancak bu bilgisayarın tekrar çalışması neredeyse imkansız.





  4. Bilgisayarının üstüne meyve suyu dökülen bir kullanıcı, küflenen meyve suyu kalıntıları karşısında şok geçirmiş olmalı. Bilgisayarın klavyesinin neredeyse tamamı küf içerisinde.





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