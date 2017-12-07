EN SERT TEPKİ HAMAS'TAN: TRUMP, KUDÜS KARARIYLA CEHENNEMİN KAPILARINI AÇTI
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Amerikan Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı Gazze Şeridi'nde protesto edildi.
Açıklamayla ilgili Hamas'tan yapılan ilk açıklamada ise,"Karar cehennemin kapılarını aralamıştır" denildi.
BİNLERCE GAZZELİ SOKAKLARDA
Hamas'ın çağrısıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlenen yürüyüşe, Filistin bayrakları ve Kudüs'e destek içerikli dövizler taşıyarak katılan yüzlerce gösterici, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması yönündeki kararına tepki gösterdi.
"KUDÜS TARİH BOYUNCA MÜSLÜMANLARIN OLACAKTIR"
Hamas yöneticilerinden Muhammed Ebu Asker, yürüyüş sırasında yaptığı açıklamada, "İşgal ne kadar sürerse sürsün Kudüs tarih boyunca Müslümanların olacaktır." dedi.
"ABD'NİN MASKESİ DÜŞTÜ"
Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) "İsrail'i tanımaktan vazgeçme" çağrısında da bulunan Ebu Asker, "Kudüs'ü Yahudileştirme ve İsrail'in başkentine dönüştürme adımı, İsrail'den yana olan ABD'nin maskesini düşürmüştür." diye konuştu.
Ebu Asker, bütün Müslümanları Kudüs'e destek için harekete geçmeye çağırarak, "Kudüs davası Filistin davasından daha önemlidir, çünkü İslami bir davadır." ifadelerini kullandı.
HANİYYE, RUSYA İLE GÖRÜŞTÜ
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını görüştü.
Hamas Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Heniyye, Bogdanov ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve uluslararası kararlara açık şekilde meydan okuma anlamına geldiğini belirtti.
Heniyye, Washington'ın dünyadaki bütün Müslümanları kışkırtarak tehlikenin tırmandırılmasıyla bölgeyi yeni bir çatışma aşamasına sürüklediğine dikkati çekti.
Bogdanov ise Kudüs meselesinin uluslararası kararlara bağlı olduğuna işaret ederek, ABD'nin kararından endişe duyduklarını ve Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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