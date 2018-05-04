CHP, Cumhurbaşkanı adayı olarak Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi gösterdi.

Gazete Habertürk yazanı Fatih Altaylı köşesinde konuya değindi ve son seçim anketini yayınladı.

Altaylı anketi şu satırlarla anlattı:

"Abdullah Gül, İlhan Kesici ve Abdüllatif Şener gibi isimlerden Muharrem İnce'ye nasıl gelindi?

Bu sorunun yanıtı, Konsensus Araştırma Şirketi'nin kendi finansmanıyla, toplam 1000 kişi ile telefonla görüşerek yaptığı "taze" ankette yatıyor olabilir.

Konsensus, son yaptığı ankette seçmenlere CHP'nin 3 farklı adayının AK Parti Lideri Erdoğan karşısındaki 2. tur şansını sormuş.

EN YÜKSEK OY İNCE'YE

Soru şu: Hiçbir aday ilk turda seçilemezse 2. turda şu adaylardan hangisini desteklersiniz?

Yüzde 39.9Yüzde 60.1Yüzde 42.3Yüzde 57.7Yüzde 42.3Yüzde 57.744.9Yüzde 55.1

Bu anketi görünce, "Acaba Kemal Kılıçdaroğlu bu ankete göre mi aday belirledi?" sorusunu sormaktan kendimi alamadım."

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Kaynak: haberinburada