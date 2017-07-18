Pkk'ya Ağır Darbe: Yeşil Listedeki Terörist Öldürüldü
Minik Kızı Boğulmaktan Kurtarmak İçin Denize Atlayan Genç, Akıntıya Kapılarak Boğuldu
Arjantin'de Maçı Çeken Drone'u Konfetiyle Aşağıya Düşürdüler
En Son Hindistan'da Oynayan Diego Forlan, Norveç Ligi'ne Gidiyor
8 Gün Önce İmzayı Atan Cassano'dan Şoke Eden Hareket
“Adalet Bakanlığı Tek Tip Kıyafetle İlgili Çalışma Başlattı“
Tem Otoyolu İstanbul Yönü 1 Ay Trafiğe Kapatılacak
Kedi Kurtarıcısı Aragon, Son Bir Ayda 25 Kediyi Kurtardı
Halk Otobüsünde Kavga! Kız Arkadaşıma Baktın Dedi, Tekme Tokat Dövdü
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki Rakibi Östersunds, İstanbul'a Geldi
İnce Gördü! Nuri'nin Müthiş Golü Güne Damgasını Vurdu
Hristiyan Baba, Müslüman Genç İle İlişki Yaşayan Kızını Öldürdü
Vatandaşlar Bu Sefer Korkmadı, Elleriyle Besledi
Fırat Çakıroğlu Davasında Karar Çıktı:
Menfezde Yakalanan Fetö'cü Zekeriya Kuzu'ya Duruşma Savcısından Sert Ayar
Eski Futbolcu Murat Erdoğan: Belhanda Aslında G.Saray'ı Değil Fb'yi İstiyordu
Eşini Öldüresiye Dövmekten Yargılanan Koca Mahkemede Çark Etti!
S-400'de İmza Aşamasına Gelindi
Sosyal Yardım Alan 157 Bin Yoksul İstihdam Edilecek
Piyalepaşa'da Mahsur Kalan Minibüsteki 27 Vatandaşı İtfaiye Kurtardı

En Son Hindistan'da Oynayan Diego Forlan, Norveç Ligi'ne Gidiyor

EN SON HİNDİSTAN'DA OYNAYAN DİEGO FORLAN, NORVEÇ LİGİ'NE GİDİYOR

Son olarak Hindistan Ligi ekibi Mumbai'de top koşturan Uruguay'ın efsane golcüsü Diego Forlan, Norveç Ligi kulüplerinden Sandefjord'a imza atmak üzere.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 20:10
Puan Ver : En Son Hindistan'da Oynayan Diego Forlan, Norveç Ligi'ne Gidiyor(7/10)3

Uruguay'ın efsane golcüsü Diego Forlan'ın, Norveç Ligi kulüplerinden Sandefjord'a imza atmak üzere olduğu öne sürüldü.

İKNA OLMAK ÜZERE

Fransız L'Equipe'te yer alan haberde; bonservisi elinde olan 38 yaşındaki Uruguaylı star Diego Forlan'ın, Sandefjord ile görüştüğü ve imzaya çok yakın olduğu belirtildi. Sandefjord'un tüm mali koşulları zorladığı ve Uruguaylı yıldızı ikna etmek üzere olduğu bilgisi verildi.

EN SON HİNDİSTAN'DA OYNADI

2010 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilen Diego Forlan, son olarak Hindistan takımlarından Mumbai City forması giymişti.

Kariyerine Independiente'de başlayan Forlan, bugüne kadar Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid, Inter, Internacional, Cerezo Osaka, Penarol ve Mumbai City formaları giydi.

Diego Forlan'ın adı bugüne kadar birçok Türk takımıyla anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: En  Son  Hindistan  Da  Oynayan  Diego  Forlan  Norveç  Ligi  Ne  Gidiyor  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER