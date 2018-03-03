EN YAKIN ARKADAŞININ 5 YAŞINDAKİ KIZINI TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRDÜ!
Amerika'da yaşayan 27 yaşındaki sapık, en yakın arkadaşının, 5 yaşındaki kızını kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldürdü.
Amerika'da evinde kaldığı arkadaşının 5 yaşındaki kızını kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren 27 yaşındaki Zachary Todd Anderson isimli sapık çıkarıldığı mahkeme tarafından adam kaçırma, tecavüz ve cinayet suçlamalarından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
ANNESİ, KÜÇÜK KIZI BULAMAYINCA POLİSİ ARADI
Küçük kız, babası ve Anderson beyzbol oynadıktan sonra eve döndü. Küçük kızın annesi, kızı uyuduktan sonra odasına taşıdı. Sabah uyanan anne, kızının odasında olmadığı ayrıca misafirleri Anderson'un da kaçmış olduğunu görünce polise haber verdi.
BİLEĞİNİ VE VÜCUDUNU KESTİ
Polis arama çalışmaları sırasında Anderson'un babası ile görüştü. Anderson'un babası, oğlunun ormandaki evlerine gideceğini söylemesi üzerine polis eve baskın düzenledi. Evde Anderson'un intihar notunu bulan polis ekipleri çevrede arama yaptı, yapılan aramada Anderson'u bileğini ve vücudunu kesmiş bir biçimde buldu.
TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRDÜ
Anderson'dan kızın yerini öğrenen polis, küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Yapılan otopsi sonucu küçük kızın önce tecavüz uğrayıp sonra sert bir nesne ile kafasına vurularak öldürüldüğü belirtildi.
Mahkemede çıkarılan Anderson için, müebbet hapis cezası verildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
- Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
- Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
- İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
- Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar