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en yakın arkadaşının 5 yaşındaki kızını tecavüz edip öldürdü!

EN YAKIN ARKADAŞININ 5 YAŞINDAKİ KIZINI TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRDÜ!

Amerika'da yaşayan 27 yaşındaki sapık, en yakın arkadaşının, 5 yaşındaki kızını kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldürdü.

Tarih : 03 Mart 2018, 22:10
Puan Ver : En Yakın Arkadaşının 5 Yaşındaki Kızını Tecavüz Edip Öldürdü!(5/10)2


Amerika'da evinde kaldığı arkadaşının 5 yaşındaki kızını kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren 27 yaşındaki Zachary Todd Anderson isimli sapık çıkarıldığı mahkeme tarafından adam kaçırma, tecavüz ve cinayet suçlamalarından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



ANNESİ, KÜÇÜK KIZI BULAMAYINCA POLİSİ ARADI



Küçük kız, babası ve Anderson beyzbol oynadıktan sonra eve döndü. Küçük kızın annesi, kızı uyuduktan sonra odasına taşıdı. Sabah uyanan anne, kızının odasında olmadığı ayrıca misafirleri Anderson'un da kaçmış olduğunu görünce polise haber verdi.



BİLEĞİNİ VE VÜCUDUNU KESTİ



Polis arama çalışmaları sırasında Anderson'un babası ile görüştü. Anderson'un babası, oğlunun ormandaki evlerine gideceğini söylemesi üzerine polis eve baskın düzenledi. Evde Anderson'un intihar notunu bulan polis ekipleri çevrede arama yaptı, yapılan aramada Anderson'u bileğini ve vücudunu kesmiş bir biçimde buldu.



TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRDÜ



Anderson'dan kızın yerini öğrenen polis, küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Yapılan otopsi sonucu küçük kızın önce tecavüz uğrayıp sonra sert bir nesne ile kafasına vurularak öldürüldüğü belirtildi.



Mahkemede çıkarılan Anderson için, müebbet hapis cezası verildi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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