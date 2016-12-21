ABD merkezli bir araştırma şirketi, dünyanın en cömert 5 ülkesini sıraladı. Dünyanın en büyük mülteci ev sahibi olan Türkiye'nin adının dahi geçmediği araştırmaya göre, en yardımsever ve cömert ülke, Müslümanlara karşı uyguladığı zulüm ve işkencelerle bilinen Myanmar olarak belirlendi.



ABD'li araştırma şirketi Gallup, dünyanın en cömert ülkelerini sıraladı. Gallup'un araştırmasından çıkan sonuç pek inandırıcı bulunmadı. En çok bağış yapan ülkeleri sıralayan şirkete göre ilk sırada Myanmar yer alıyor. ABD'nin de en çok yardım yapan ülkeler arasında yer aldığı araştırmada, 3 milyon mülteciyi ağırlayan Türkiye'nin hiçbir şekilde adının geçmemesi dikkati çekti.







İlk sırada Myanmar var!







Araştırmada, ekonomisi gelişmiş ülkelerin daha çok yardım eğiliminde olduğu savunulurken ilk sırada Myanmar'ın yer aldı.







Müslümanlara karşı yapılan saldırı ve zulümleriyle bilinen Myanmar'ın 'yardım meleği' gibi gösterildiği araştırmanın, halka "Yardım yapmayı sever misiniz?" sorusu sorularak yapıldığı ortaya çıktı. 2015'te InterNations şirketi tarafından yapılan başka bir ankette, halkının yabancılara karşı nazik davranışlarıyla Myanmar dünyanın en dostane ülkesi seçilmişti. ABD'li şirketlerin öve öve bitiremediği Myanmar'da Müslümanlara karşı yapılan zulüm, anketlere kesinlikle yansıtılmıyor.







Araştırmaya göre, en çok bağış yapan 5 ülke şöyle;





Myanmar

Myanmar



Endonezya

Endonezya



Avustralya

Avustralya



Malta

Malta



Yeni Zelanda

Yeni Zelanda



Araştırmaya göre, her ay 1.4 milyar insan yardım kuruluşlarına para bağışında bulunuyor, 1 milyar insan gönüllü çalışmalara katılıyor, 2.2 milyar insan ise yabancılara yardım ediyor.







Türkiye'ye mülteci akını, resmi kayıtlara göre, 3.1 milyonu aşıp Türkiye'yi dünyanın en büyük mülteci ev sahibi haline getirdi. Türkiye, mülteciler için şuana kadar 10 milyar doları aşkın harcama yaparak, mültecilerin yaşam koşullarını iyileştirmek için çabaladı. Ancak Batılı araştırma şirketleri, Türkiye'nin çabalarını görmezden gelerek, bu yardımseverliği anketlerine konu dahi etmiyor.







En çok yabancıya yardım edenler;

Araştırmaya göre, her ay 1.4 milyar insan yardım kuruluşlarına para bağışında bulunuyor, 1 milyar insan gönüllü çalışmalara katılıyor, 2.2 milyar insan ise yabancılara yardım ediyor. Türkiye'ye mülteci akını, resmi kayıtlara göre, 3.1 milyonu aşıp Türkiye'yi dünyanın en büyük mülteci ev sahibi haline getirdi. Türkiye, mülteciler için şuana kadar 10 milyar doları aşkın harcama yaparak, mültecilerin yaşam koşullarını iyileştirmek için çabaladı. Ancak Batılı araştırma şirketleri, Türkiye'nin çabalarını görmezden gelerek, bu yardımseverliği anketlerine konu dahi etmiyor.







Libya



Somali



Malavi



Botsvana



ABD











Büyükelçi Kılıç'tan tepki: Ayıptır yahu!







Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç, yapılan bu araştırmaya Twitter hesabından tepki göstererek, "Bu haberdeki ülkeler arasında 2 buçuk milyon sığınmacıya kucak açan, GSMH bazında dünyada en çok yardım yapan ülke olan Türkiye yok. Ayıptır yahu" diyerek tepki gösterdi.







kaynak:yenişafak