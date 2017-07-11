EN YETKİLİ AĞIZDAN BİLGİ GELDİ: ÖNCELİK BİZDE
Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Emre Mor'un transferiyle ilgili olarak, "Emre, 25 Temmuz'dan önce gelemez, Emre'nin kiralanmasında öncelik bizde." açıklamasını yaptı.
Finansal Fair Play (FFP) nedeniyle daha çok kiralık oyunculara yönelen Fenerbahçe, Emre Mor transferi için futbolcu ve menajeri ile anlaşma sağlamıştı.
EMRE MOR SENEYE SARI-LACİVERT
Hem Emre hem de menajeri Mustafa Özcan ile daha önceden her konuda anlaşan sarı lacivertliler Borussia Dortmund'un yeni teknik direktör Petre Bosz'un kararını bekliyor. Genç oyuncunun direkt ilk 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek istemesini söylemesi üzerine Fenerbahçe'nin eli güçlenirken Petre Bozs'tan gelecek olumlu cevabın ardından Emre Mor'un yeni sezonda sarı lacivertli formayı giymesi bekleniyor. Ancak bu tarih için daha vakit var.
"25 TEMMUZ'DAN ÖNCE GELMESİ İMKANSIZ"
Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu, DHA'ya yaptığı açıklamada "Emre Mor'un İstanbul'a gelişi olağanüstü bir gelişme olmadıkça 25 Temmuz'dan önce imkansız. Dortmund'un kampı bu tarihte sona erecek ve hocaları gidecek ile kalacakları belirleyecek. Emre başka takıma kiralanacaksa o zaman futbolcunun önceliği bizde. Ama o tarihe kadar hiç umulmadık bir gelişme olursa İstanbul'a 25 Temmuz'dan da önce gelebilir" dedi.
USLU: "HEDEFİMİZ SAĞ AÇIK VE SANTRAFOR"
Önemli ölçüde transfer yaptıklarına da vurgu yapan Uslu, "4 transfer yaptık, içeride önemli oyuncularımız ile sözleşme yeniledik. Galatasaray ön eleme oynadığı için onlar transferde daha hızlı olmak zorunda. Biz transferde rahatız. Avrupa ligi maçı oynayacağımız 27 Temmuz'a göre hareket ediyoruz. Önceliğimiz santrafor ve kanat oyuncuları" şeklinde konuştu.
LENS'E 2.7 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Öte yandan Emre Mor'un yanı sıra Jeramain Lens için de çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncuya son olarak 2.7 milyon Euro teklif ettiği, Sunderland ile idmanlara çıkan yıldız oyuncunun anlaşmanın sağlanmasını beklediği öğrenildi. Lens ile bir sorun yaşamayacaklarını düşünen Sarı-Lacivertliler , Sunderland ile yeniden anlaşma zemini arıyor.
Kaynak: haberinburada
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