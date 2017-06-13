Kylie Jenner, Forbes'un '2017 en zengin 100 ünlü listesi'ne en genç yıldız olarak girdi. Rihanna ve Jennifer Lopez gibi ünlüleri geride bırakan 19 yaşındaki ABD'li yıldız, "Vay canına, Forbes 100 listesindeki en genç olarak uyandım" paylaşımını yaptı.



Kardashian/Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner, Forbes'un açıkladığı 'En zengin 100 ünlü' listesine ‘en genç yıldız' olarak girdi. Yıllık kazancının 41 milyon dolar olduğu belirlenen 19 yaşındaki ünlü ismin, bu rakamı reality şov programı, kozmetik şirketi, ticari anlaşmalar ve giyim markalarından elde ettiği öğrenildi.







100 kişilik listeye 59'uncu sıradan giren Jenner'ın, 65'inci sıradaki Jennifer Lopez, 77'nci sıradaki Rihanna ve 89'uncu sıradaki Britney Spears'ı geride bırakması dikkati çekti.







Kylie Jenner, 36 yaşındaki ablası Kim Kardashian'ın 12 sıra gerisinden listeye dahil oldu. Kardashian, 45,5 milyon dolarlık kazancıyla en zengin 47'nci ünlü olarak listeye girdi.







ABD'li magazin yıldızı, listenin açıklanması sonrası twitter hesabından, "Vay canına, Forbes 100 listesindeki en genç olarak uyandım" paylaşımını yaptı.







kaynak:milliyet