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En zor bekleyiş! Özlem'in kalbi yeniden attı, herkes derin bir oh çekti

EN ZOR BEKLEYİŞ! ÖZLEM'İN KALBİ YENİDEN ATTI, HERKES DERİN BİR OH ÇEKTİ

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yaparken önündeki TIR'a çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralanan anne, kalp masajı yapılarak yeniden hayata döndürüldü.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 11:50
Puan Ver : En Zor Bekleyiş! Özlem'in Kalbi Yeniden Attı, Herkes Derin Bir Oh Çekti(9/10)5

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yaparken önündeki TIR'a çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Özlem Bağlar kalp masajı yapılarak yeniden hayata döndürüldü. Bu sırada çevrede toplananlar dualar ederken, Özlem Bağlar'ın hayata dönmesinin sevincini yaşadı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Kaza saat 21.30 sıralarında, TEM Otoyolu'nun Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Furkan Güney idaresindeki 52 TB 432 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bu sırada arkadan gelen 32 yaşındaki Serhat Bağlar idaresindeki 34 HU 7937 plakalı otomobil, sürücünün kaza yapan araca çarpmamak için manevra yapması sonucu Doğa Tekindağ idaresindeki 02 HT 599 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Serhat Bağlar, 32 yaşındaki eşi Özlem Bağlar ve kızları 4 yaşındaki Öykü Lorin Bağlar yaralandı. Yaralanan baba ve kızı ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNENİN KALBİ DURDU

Kalbi duran Özlem Bağlar'a sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapıldı. Kazazedelere yardım etmek için duran diğer sürücüler Özlem Bağlar'ın yaşam mücadelesini dua ederek izledi. Yaklaşık 10 dakikada boyunca kalp masajı yapılan Özlem Bağlar hayata döndü. Vatandaşlar, Özlem Bağlar'ın hayata dönmesiyle büyük sevinç yaşadı. Özlem Bağlar, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"ÇOK ETKİLENDİM"

Kazayı gören Kani Akkuş, Özlem Bağlar'ın hayata dönmesinin mutluluğunu yaşayarak, "Olaydan çok etkilendim. Yeniden nefes alınca çok mutlu oldum" dedi.

Kaza, nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde yaklaşık 1 saat boyunca ulaşım tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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