EN ZOR GRUBA BEŞİKTAŞ'I YAZDILAR! İŞTE KARTAL'DAN ÇEKİNEN DEV KULÜP
Borussia Dortmund resmi internet sitesi, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en zor ve en kolay çebilecekleri kurayı belirledi.
İLK TORBAYA KALAMADILAR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmadığı için ilk torbada yer almayacak olan Borussia Dortmund, 2. torbada Barcelona, Atletico Madrid, Paris St-Germain ve iki Manchester takımıyla birlikte olacak.
Borussia Dortmund, 1. torbadaki Bayern Münih ile doğal olarak eşleşemeyecek. Bunun dışında 1. torbadan Real Madrid, Chelsea, Juventus, Benfica, Monaco, Spartak Moskova ve Shakhtar Donetsk'ten biriyle eşleşebilecek.
EN ZOR GRUPTA BEŞİKTAŞ VAR
Borussia Dortmund internet sitesinin değerlendirmesine göre en zor grup Real Madrid, Dortmund, Napoli ve Beşiktaş şeklinde olacak. En kolay grup ise Shakhtar Donetsk, Liverpool ve Feyenoord şeklinde oluşacak.
Kaynak: haberinburada
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