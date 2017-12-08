Hükümetten Kudüs'te Saldıran İsrail'e Tepki: Şiddete Son Verin
Otomobil Ve Bisiklet Karışımı Tuhaf Araç İlgi Çekiyor
Tesla Semi En Büyük Toplu Siparişini Aldı
Beşiktaş'ın Anlaştığı Yıldız, Takımına Veda Etti
Abd'li Kaleci Hope Solo, Federasyon Başkanlığına Aday Olacak
Galatasaray'dan Sürpriz Çıkış: Görüşmeler Başlıyor
Taciz Skandalının Ardından İbretlik Cezayı Yedi
Hrant Dink Cinayeti Davasında 5 Eski Jandarmaya Tahliye
Endonezya Bitcoin'i Yasakladı
Erdoğan'dan Yunanistan Parlamentosundaki 4 Türk Vekile Mesaj: Size Büyük Görev Düşürüyor
Doğu Anadolu Donuyor! Kar Yağışı Hayatı Felç Etti
Tapınakta Kardeş Cinayeti! Başrahip Abisine Pusu Kurup Kılıçla Öldürdü
İstanbul Savunmada Atağa Kalktı! İhracat 419 Milyon Doları Aştı
Dev Şirketler Vergi Reformundan 4,5 Milyar Dolar Kazanacaklar
Siirt'te Rusya Ve Belçika Menşeli Silahlar Ele Geçirildi
Sneijder Dönemi Bitti, İşte Yeni Takımı
Erdoğan, Batı Trakya'da Reis Sana Canım Feda Sloganlarıyla Karşılandı
Rekor Fiyata Satılan İsa Peygamber Tablosunun Sahibi Suudi Prens Çıktı
West Bromwich Albion, Fenerbahçeli Josef İçin 15 Milyon Euro Hazırladı
Ukrayna'nın Roketleri Türk Makinasından Çıkacak

Endonezya Bitcoin'i Yasakladı

ENDONEZYA BİTCOİN'İ YASAKLADI

Bitcoin ve türevi dijital para birimlerine karşı çıkan ülkeler kervanına Endonezya da katıldı.

Tarih : 08 Aralık 2017, 17:10
Puan Ver : Endonezya Bitcoin'i Yasakladı(8/10)4

Özellikle son aylarda kırdığı rekorlar ile adını duyuran Bitcoin, kuşkusuz kripto para piyasasının en çok yatırım alan üyesi. Ancak kripto paralara negatif yaklaşan ülkelerden biri olan Endonezya, Bitcoin için çok konuşulacak bir adım attı.

MERKEZ BANKASI YASAKLANACAĞINI DUYURDU

Sputnik'in aktardığına göre; Endonezya Merkez Bankası, dijital para transferlerinin yasaklanacağını duyurdu.

Endonezya Merkez Bankası yetkililerinden Onny Widjanarko, dijital paralara transferi yasaklayan yeni bir yasal düzenleme getirileceğini açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Endonezya  Bitcoin  İ  Yasakladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER