ENDONEZYA BİTCOİN'İ YASAKLADI
Bitcoin ve türevi dijital para birimlerine karşı çıkan ülkeler kervanına Endonezya da katıldı.
Özellikle son aylarda kırdığı rekorlar ile adını duyuran Bitcoin, kuşkusuz kripto para piyasasının en çok yatırım alan üyesi. Ancak kripto paralara negatif yaklaşan ülkelerden biri olan Endonezya, Bitcoin için çok konuşulacak bir adım attı.
MERKEZ BANKASI YASAKLANACAĞINI DUYURDU
Sputnik'in aktardığına göre; Endonezya Merkez Bankası, dijital para transferlerinin yasaklanacağını duyurdu.
Endonezya Merkez Bankası yetkililerinden Onny Widjanarko, dijital paralara transferi yasaklayan yeni bir yasal düzenleme getirileceğini açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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