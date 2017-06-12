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endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

ENDONEZYA'DA 5,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tarih : 12 Haziran 2017, 11:24
Puan Ver : Endonezya'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem(7/10)8


ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Batı Cava eyaletine bağlı Sukabumi şehrinin 179 kilometre güneybatısındaki depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.



Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı da yerel saatle 6.15'te meydana gelen depremin başkent Cakarta başta olmak üzere birçok bölgede hissedildiğini ve halkta paniğe yol açtığını belirtti.



Deprem, can ya da mal kaybına neden olmadı.



Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMGK), depremin ardından tsunami tehlikesi bulunmadığını kaydetti.

 



 



kaynak:sabah








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