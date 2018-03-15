ENDONEZYA'DA SİYASETÇİLERİ ELEŞTİREN HAPSE ATILACAK
Endonezya'da bugün yürürlüğe giren yasayla, parlamento ve üyelerine saygısızlık etmek ve eleştirmek suç kapsamına alındı.
Endonezya'da bugün yürürlüğe giren yasayla, ülkedeki siyasetçileri eleştirmek suç kapsamına alındı.
Oldukça muğlak bir dille kaleme alan yasa tasarısı geçen ay içerisinde parlamentoda kabul edilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Joko Widodo, bu tartışmalı yasayı onaylamayı reddediyordu. Bununla birlikte Widodo'nun yasayı veto etme yetkisinin bulunmamasından dolayı öngörülen sürenin dolmasının ardından tasarı da yürürlüğe girdi.
CEZA SINIRI YOK
Yasanın iptal için Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi de mümkün. Mahkeme sözcüsü, yasanın iptali için şu ana kadar üç başvuru geldiğini ancak bunların incelenip bir kararın çıkmasının aylar sürebileceğini açıkladı.
Söz konusu yasada "parlamento veya üyelerine yönelik saygısızlık eden" kişilerin cezalandırılması öngörülüyor. Alt ya da üst ceza sınırı yok. Ancak hapis cezası kesin.
Kaynak: haberinburada
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