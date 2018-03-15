Metroda Başörtülü Kadına 'sen Yobazsın' Deyip Saldırdı!
Taraftarlarla Bir Araya Gelen Alex, Gözyaşlarını Tutamadı
Abd'de Üst Geçit Çöktü: 1 Ölü, 6 Yaralı
Sporting Lizbon, Uzatmalarda Turladı
Türkiye-Abd Arasında Suriye Toplantısının Tarihi Belli Oldu
Anadolu Efes, Almanya'da Brose Bamberg'e 88-79 Mağlup Oldu
Abd'den Münbiç Açıklaması: Türkiye İle Henüz Bir Anlaşma Yok
Lazio, Kiev Deplasmanından Turla Döndü
Yıkılan Besihane Duvarının Altında Kalan 3 İşçi Feci Şekilde Can Verdi
Tosun'un Yeni Klibi Ortaya Çıktı! 'insanlığı Katlederim' Demiş
Alman Ekibi Leipzig, Roberto Mancini'nin Ekibi Zenit'i Eledi
Marsilya, İspanya'da Athletic Bilbao'yu 2-1 Yenerek Turladı
Skandal Hakem Yeniden Fenerbahçe - Cska Moskova Maçına Atandı!
Imf, Türkiye Raporunu Yayımladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İttifak Yasasını Onayladı!
Abdest Alır Gibi Yapıp Ceket Cebinden 8 Bin Lira Çaldı
Günlerdir Tartışılıyordu! Nişasta Bazlı Şekerle İlgili Karar Alındı
Mağdur, Çiftlik Bank Ceo'suna Şiirle Seslendi: Dön Mehmedim!
Pfdk'dan Dev Derbi Öncesi Fenerbahçe Ve Galatasaray'a Ceza
Lüks Villada Kaçak İçki İmalathanesi Kurmuşlar

Endonezya'da siyasetçileri eleştiren hapse atılacak

ENDONEZYA'DA SİYASETÇİLERİ ELEŞTİREN HAPSE ATILACAK

Endonezya'da bugün yürürlüğe giren yasayla, parlamento ve üyelerine saygısızlık etmek ve eleştirmek suç kapsamına alındı.

Tarih : 15 Mart 2018, 18:50
Puan Ver : Endonezya'da Siyasetçileri Eleştiren Hapse Atılacak(7/10)3

Endonezya'da bugün yürürlüğe giren yasayla, ülkedeki siyasetçileri eleştirmek suç kapsamına alındı.

Oldukça muğlak bir dille kaleme alan yasa tasarısı geçen ay içerisinde parlamentoda kabul edilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Joko Widodo, bu tartışmalı yasayı onaylamayı reddediyordu. Bununla birlikte Widodo'nun yasayı veto etme yetkisinin bulunmamasından dolayı öngörülen sürenin dolmasının ardından tasarı da yürürlüğe girdi.

CEZA SINIRI YOK

Yasanın iptal için Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi de mümkün. Mahkeme sözcüsü, yasanın iptali için şu ana kadar üç başvuru geldiğini ancak bunların incelenip bir kararın çıkmasının aylar sürebileceğini açıkladı.

Söz konusu yasada "parlamento veya üyelerine yönelik saygısızlık eden" kişilerin cezalandırılması öngörülüyor. Alt ya da üst ceza sınırı yok. Ancak hapis cezası kesin.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Endonezya  Da  Siyasetçileri  Eleştiren  Hapse  Atılacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER