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enerji bakanlığı'ndan yaz saati açıklaması

ENERJİ BAKANLIĞI'NDAN YAZ SAATİ AÇIKLAMASI

Enerji Bakanlığı, 5 aylık yaz saati uygulamasıyla tasarruf sağlanacağının altını çizerken, “İç Anadolu ve Doğu illerinde iş çıkışları aydınlıkta gerçekleşince asayiş olumlu etkilendi” dedi.

Tarih : 27 Ocak 2017, 09:29
Puan Ver : Enerji Bakanlığı'ndan Yaz Saati Açıklaması(5/10)6


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan CHP'nin yaz saati uygulamasına ilişkin bilgi edinme başvurusuna gönderilen yanıtta, "Yapılan çalışmalar neticesinde, yaz saati uygulaması tasarruf getirmiştir. Uygulamanın 5 ay boyunca sürdürülmesi ile mesai saatleri için daha fazla aydınlık sağlandığı tespiti elde edilmiştir. Özellikle İç Anadolu ve Doğu bölgelerinde akşam havanın geç kararması ve tüm ülke genelinde iş çıkışlarının aydınlıkta gerçekleşmesinden dolayı asayiş açısından olumlu etki sağlanmıştır" denildi.



1 - 2.5 MİLYARLIK ETKİ



Milliyet'teki habere göre, yanıtta, yaz saati uygulamasına ilişkin olarak, "Yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi kararı, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilimsel çalışma neticesinde alınmıştır. Söz konusu rapor, bilimsel çalışmalarla, yaz saati uygulamasının 1 ila 2.5 milyar TL'ye kadar tasarrufun yanında, sosyal, toplumsal ve psikolojik olumlu sonuçlar öngörmüştür. Yapılan çalışmalar neticesinde, yaz saati uygulaması tasarruf getirmiştir. Uygulamanın 5 ay boyunca sürdürülmesi ile; 8:30-17:30 mesai saatleri için 64 saat 24 dakika, 8:00-17:00 mesai saatleri için 46 saat 21 dakika, daha fazla aydınlık sağlandığı tespiti elde edilmiştir" denildi.



ASAYİŞ AÇISINDAN OLUMLU ETKİ SAĞLANDI



Yanıtta, "Aydınlık sürelerinin artışı, sosyal ve psikolojik olarak olumlu etki sağlamıştır. Özellikle güvenlik konusunda herhangi bir olumsuz durum yaşanmamış, aksine özellikle İç Anadolu ve Doğu bölgelerinde akşam havanın geç kararması, ve tüm ülke genelinde iş çıkışlarının aydınlıkta gerçekleşmesinden dolayı asayiş açısından olumlu etki sağlanmıştır" ifadesi kullanıldı.



Yanıtta, BOTAŞ'ın doğalgazda azaltmaya gidebildiği, ancak bu durumun elektrik üretimini etkilemediği belirtildi.



 



kaynak:sabah








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