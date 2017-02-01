Enerjisa, “ Enerjini Koru ” tasarruf kampanyasına çocuklar için hazırlanan Enerjimi Koruyorum mobil oyunu ile devam ediyor.



Enerjisa, “ Enerjini Koru ” tasarruf kampanyasına çocuklar için hazırlanan Enerjimi Koruyorum mobil oyunu ile devam ediyor.



Enerjisa, enerji kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını desteklemek için “ Enerjini Koru ” sloganıyla başlattığı tasarruf hareketi ile enerji tasarrufunun önemine dikkat çekmeye devam ediyor.



Öncelikle hane halkından başlayacak olan bu hareket ile ülke genelinde herkesin enerji tasarrufu yapması ve tüketim davranışlarında bir değişim sağlaması hedefleniyor.



Enerjisa, çocuklara enerji tasarrufunu eğlenceli ve öğretici bir yol ile anlatıyor. ‘Enerjimi Koruyorum' mobil oyunu sayesinde çocuklar, dünyanın enerji kaynakları hakkında bilgi sahibi olurken, sınırlı olan kaynakları nasıl koruyabileceklerini hem eğlenceli hem de öğretici bir şekilde öğreniyor.



ENERJİ ŞEHRİ İNŞA EDECEKLER



Enerjisa, ‘Dünyanın Enerjisini Ben Koruyorum!' sloganıyla ilköğretim çağındaki çocuklar için 2010 yılından itibaren hayata geçirdiği ‘Enerji Verimliliği Eğitimleri' sosyal sorumluluk projesi ile bugüne kadar 520 okuldan yaklaşık 250 bin öğrenciye ulaştı. Şimdi de Enerji Verimliliği Eğitimlerini, hazırlanan mobil oyun ile tüm çocuklara anlatmayı hedefliyor. Çocukları bir maceraya davet eden ‘Enerjimi Koruyorum' oyunu, enerji koruyucusu Pozitip'in yardımıyla yeni bir şehir inşa edilmesiyle başlıyor.



Çocuklar her adımda enerji tasarrufu sağlayacak yöntemleri öğreniyor ve bu yöntemleri uyguladıkça yeşil puanları topluyor. Ayrıca çocuklar, oyundaki evleri ziyaret ederek eğlenceli tutumluluk görevlerini yerine getiriyor; evleri verimli hale getiriyor ve kazandığı ödüllerle yeni maceralara açılmanın keyfini yaşıyor.



Tüm mobil cihazlardan oynanabilen Enerjimi Koruyorum oyununa Google Play Store ve Apple Store üzerinden ücretsiz olarak erişilebiliyor.



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