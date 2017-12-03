SPK Başkanı Vahdettin Ertaş, önümüzdeki aylarda milyar dolarlık halka arz olacağını bunların başını da EnerjiSA, Medical Park, Şok, Memorial ve Defacto gibi dev şirketlerin çekeceğini belirtti.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarından yurt içi yatırımcılara tahsis edilecek oranın düşürülmesine yönelik, "Bu büyük şirketlerin halka arzını kolaylaştırmak amacıyla yapılmış bir işlemdir. Önümüzdeki aylarda çok büyük halka arzlar olacak. Milyar dolarlık halka arzlar bekliyoruz" dedi.

Ertaş, yaptığı açıklamada, halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarından yurt içi yatırımcılara tahsis edilecek oranın düşürülmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

ÇOK BÜYÜK HALKA ARZLAR OLACAK

SPK tarafından sermaye piyasası araçlarının satışı tebliğinde yapılan değişikliğin önemli bir düzenleme olduğunu vurgulayan Ertaş, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki aylarda çok büyük halka arzlar olacak. Milyar dolarlık halka arzlar bekliyoruz. Bazı şirketlerimizin isimlerini duymuşsunuzdur. Dolayısıyla yüzde 20 halka arz payı dediğimiz zaman 100 milyonluk şirketi 20 milyon yapıyor ama 3 milyar dolarlık bir halka arzda 600 milyon dolar yapıyor. Dolayısıyla burada daha büyük halka arzların içeride daha fazla satılması için yurt içi kurumsal yatırımcı tabanını yüzde 10'a çektik. Bunu ihtiyaca göre daha yukarı ve aşağıya indirme hakkı da aldık. Böylece büyük şirketlerin halka arzını kolaylaştırmak amacıyla yapılmış bir işlemdir."

SIFIR OLMAZ HİÇBİR ZAMAN

Ertaş, halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarından yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek oranın hangi durumlarda sıfıra indirilebileceğine dair, "Sıfıra kadar diyoruz ama sıfır olmaz hiçbir zaman. Biz kısaca içeride satışı kolaylaştırmak için yapılmış bir düzenleme diyebiliriz özetle. Büyük halka arzların Türkiye'de satışını kolaylaştırma, halka açılmaları teşvik etmek için yapılmış bir düzenleme." ifadelerini kullandı.

KAP'A AÇIKLADILAR

Gelecek dönem halka arz yapacak şirket bilgilerine dair isim vermek istemediklerini de aktaran Ertaş, "Sabancı enerji şirketleri var isimlerini duyduğunuz, sağlık şirketleri var. Onlar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklandı. Bu şirketler çok büyük halka arz yapacaklar inşallah." diye konuştu.

"ENERJİSA, MEDICAL PARK, ŞOK, MEMORIAL, DEFACTO HALKA ARZA HAZIRLANIYOR"

Birçok halka arz işlemine aracılık eden ÜNLÜ Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Ünlü, daha önce 2018'de 3,5 milyar dolar düzeyinde halka arz olacağını tahmin ettiklerini belirterek, "EnerjiSA, Medical Park, Şok, Memorial, Defacto şirketlerinin halka arzı planlanıyor." bilgisini vermişti.

Kaynak: haberinburada