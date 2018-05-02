ENES BAŞAR, AVRUPA GÜREŞ ŞAMPİYONASINDA BRONZ MADALYA KAZANDI
Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 67 kiloda milli güreşçi Enes Başar, bronz madalya kazandı.
Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 67 kiloda milli güreşçi Enes Başar, bronz madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı.
Enes Başar, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen organizasyonun 3'üncü gününde grekoromen stil 67 kilo 3'üncülük - 5'incilik müsabakasında Danimarkalı Fredrik Holmquist Bjerrehuus'u 5-4 mağlup etti.
Grekoromen stil 67 kiloda Avrupa üçüncüsü olan Enes Başar, galibiyetin ardından Türk bayrağıyla minderde tur attı.
ALTIN MADALYA RUSYA'YA GİTTİ
Bu kiloda Rus Artem Surkov altın madalya kazanırken, gümüş madalya Gürcü Bolkvadze'nin, diğer bronz madalya ise Ermeni Karen Aslanyan'ın oldu. Türkiye, grekoromen stil müsabakalarını 1 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı.
Dağıstan'da düzenlenen şampiyonada 130 kiloda Rıza Kayaalp, Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, 67 kiloda Enes Başar ve 55 kiloda Ekrem Öztürk üçüncü oldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Askeri Uçak Düştü, Dumanlar Gökyüzünü Kapladı!
- Unesco Listesine Girmişti! Şenlikler Öncesi Otellerde Boş Yer Kalmadı
- Macron'dan Avustralya First Lady'sine İlginç Övgü: Lezzetli
- Komşuyla Yeni Kriz Kapıda! Kepçe Operatörü Sınırı Yıkıp Geçti
- Son Dakika! Ak Partili 316 Vekil Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin İmza Verdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İsrailli Adam Siyahi Mülteciye Hakaretler Savurup Zorla Selfie Çekti
- Bundan Böyle Ünlü Adada Plastik Çatal-Bıçağa İzin Yok!
- Masraflarını Karşılayamayan Kız Öğrencileri İş Adamlarına Pazarlayan Yurt Müdürü Yakayı Ele Verdi
- Aldatılan Genç Kadın İntikam Almak İçin Çıktığı Yolda Seri Metrese Dönüştü
- Sosyal Medyada Daha Fazla Beğeni Almak İçin Kendini Trenin Altına Attı
Bu Haberle İlgili Yorumlar