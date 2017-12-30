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Enes Batur'a Verilen En İyi Youtuber Ödülü Geri Alındı

ENES BATUR'A VERİLEN EN İYİ YOUTUBER ÖDÜLÜ GERİ ALINDI

Altın Kelebek'te en iyi Youtuber ödülünü Enes Batur kazanmıştı. Altın Kelebek jürisi, yayınladığı bir videoda, çocuk istismarı görüntüleri büyük tepki çeken Batur'un ödülü iptal etti.

Tarih : 30 Aralık 2017, 10:50
Puan Ver : Enes Batur'a Verilen En İyi Youtuber Ödülü Geri Alındı(10/10)6

44. Pantene Altın Kelebek ödülleri geçtiğimiz günlerde sahiplerini bulmuştu. Bu yıl Youtuber-Instagramer kategorisi Altın Kelebek ödülleri arasında yer almış ve ilk ödül Enes Batur'a verilmişti.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Ödül töreninden sonra Enes Batur'un seslendirip yayınladığı videoda çocuk istismarı görüntüleri kamuoyunda ve Hürriyet dünyasında büyük tepkiye neden oldu.

ÖDÜLÜNÜ İPTAL ETTİLER

Enes Batur'un sorumsuz yayını Hürriyet okurları, sivil toplum kuruluşları ve Altın Kelebek jürisi tarafından kabul edilemez bulundu. Altın Kelebek jürisi, Hürriyet ilkelerini ve gelen tepkileri dikkate alarak yaptığı değerlendirme sonucu Enes Batur'a verilen ödülü iptal etti.

Enes Batur, ödülünü Şeyma Subaşı'nın elinden almıştı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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