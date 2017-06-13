İşte 13.06.2017 Tarihli Güncel Altın Fiyatları!
Çipli Kimlik Kartları İle İlgili Flaş Karar!
Gözaltına Alındığı Operasyonda Şok Detaylar
Suudi Arabistan'dan Flaş Bein Sports Kararı
Hastaneye Yaralı Getirdikleri Kadın Ölünce Kaçtılar
Sızma Girişimindeki Pkk'lılar F-16'larla Etkisiz Hale Getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sanatçı Ve Sporculara İftar Verdi
Emniyetten Pervin Buldan Açıklaması
İstanbul'da Toplu Ulaşım Bayramda İndirimli Olacak
Marmara Ve Ege'de Deprem! İşte Depremin Merkez Üssü
Yunanistan'da Yıkılan Binalar Var
Acil Zayıflamak İçin Ne Yapabilirim? Diyorsanız...
Amerika'da Baby Shower Partisi
İngiliz Klasiği 3 Tekerlekli Otomobil Türkiye'ye Geliyor
Katar Ablukayı Kırdı! Gemi Limana Ulaştı
Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 9.55'e Çıktı
En Değerli Futbolcu Neymar
Pkk'lı Teröristlerden Üs Bölgesine Hain Saldırı
Depremin Ardından Herkes Eski Chp'li Vekilin Tweet'ini Konuşuyor
Tesadüfen Deprem Anını Kaydettiler

enes ünal'a havalimanında büyük şok!

ENES ÜNAL'A HAVALİMANINDA BÜYÜK ŞOK!

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Arnavutluk'da Kosova ile karşılaşan Milli Takım sabah erken saatlerde İstanbul'a geldi.

Tarih : 12 Haziran 2017, 11:21
Puan Ver : Enes Ünal'a Havalimanında Büyük Şok!(5/10)5


Kosova maçının ardından İstanbul'a gelen Milli Takım oyuncularından Enes Ünal yoklama kaçağı olduğu için bir süre Atatürk Havalimanı Pasaport Büro Amirliğinde bir süre bekletildi.



Mesai saatinin başlamasının ardından, kendisine yoklama kaçağı olduğu ve en kısa sürede Askerlik Şubesine gitmesi gerektiği tebliğ edilen Enes Ünal, daha sonra havalimanından ayrıldı.



Atatürk Havalimanı'nda bir süre bekletilen Milli Futbolcu Enes Ünal'ın yanında federasyon yetkililerinden kimsenin olmaması dikkat çekerken, ünlü futbolcu herhangi bir açıklama yapmadı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Enes  Ünal  A  Havalimanında  Büyük  Şok    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER