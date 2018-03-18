Enes Ünal'ın Golleri Villarreal'i Galibiyete Taşıdı
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Enes Ünal'ın golleri Villarreal'i galibiyete taşıdı

ENES ÜNAL'IN GOLLERİ VİLLARREAL'İ GALİBİYETE TAŞIDI

Villarreal'de milli futbolcumuz Enes Ünal'ın, 82 ve 90+2. attığı gollerle Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.

Tarih : 18 Mart 2018, 23:20
Puan Ver : Enes Ünal'ın Golleri Villarreal'i Galibiyete Taşıdı(7/10)3

Villarreal'de forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, Atletico Madrid karşılaşmasında takımına galibiyeti getiren isim oldu.

ENES ÜNAL'IN 2 GOLÜ GALİBİYETİ GETİRDİ

74. dakikada oyuna giren Milli oyuncumuz, 84. dakikada sağ kanattan yapılan ortada uzak köşeye müthiş bir kafa vuruşu yapan takımının beraberlik golünü attı. 90+2. dakikada ise attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Üstüste 2. galibiyetini alan Villarreal, puanını 47'ye çıkararak Real Madrid'le arasındaki 10 puanlık farkının artmasına engel oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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