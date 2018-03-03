Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Enes Ünallı Villarreal, evinde darmadağın oldu

ENES ÜNALLI VİLLARREAL, EVİNDE DARMADAĞIN OLDU

Enes Ünal'ın forma giydiği İspanyol ekibi Villarreal, La Liga'da taraftarı önünde Girona'ya 2-0 mağlup oldu.

Tarih : 03 Mart 2018, 19:00
Puan Ver : Enes Ünallı Villarreal, Evinde Darmadağın Oldu(5/10)1

La Liga'nın 27. haftasında Villarreal, taraftarı önünde Girona'yı konuk etti. Girona, Villarreal'i 90 dakika sonunda 2-0 mağlup etmeyi başardı. Villarreal bu sonuçla ligde üst üste 2. yenilgisini almış oldu.

Girona'nın gollerini 16. dakikada Christian Stuani ve 80. dakikada Anthony Lozano kaydetti. Milli oyuncumuz Enes Ünal, ikinci yarının başında Dani Raba yerine oyuna dahil oldu.

VILLARREAL 41 PUANDA KALDI

Bu galibiyetin ardından Girona, La Liga'daki puanını 40'a çıkarmayı başardı. Villarreal ise ligde 41 puanda kaldı.

Girona, ligin 28. haftasında taraftarı önünde Deportivo'yu konuk edecek. Villarreal ise gelecek hafta ligde deplasmanda Las Palmas ile karşı karşıya gelecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Enes  Ünallı  Villarreal  Evinde  Darmadağın  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER